Kreise: Aiwanger hat Söders Fragen beantwortet

München -In der Affäre um ein altes antisemitisches Flugblatt hat Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger nun die Fragen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schriftlich beantwortet. Die Antworten des Freie-Wähler-Chefs wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in München am Freitagabend übermittelt.