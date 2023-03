Kreise: CDU-Spitzenkandidat strebt Koalition mit SPD an Der Berliner Wahlsieger CDU strebt laut Parteikreisen ein Regierungsbündnis mit der SPD an. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner wolle dem Landesvorstand vorschlag... dpa

ARCHIV - CDU-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Kai Wegner und Franziska Giffey,Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Der Berliner Wahlsieger CDU strebt laut Parteikreisen ein Regierungsbündnis mit der SPD an. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner wolle dem Landesvorstand vorschlagen, mit den Sozialdemokraten Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Der CDU-Vorstand kommt am Donnerstag zusammen, um darüber zu entscheiden. Ein Parteisprecher sagte, er kommentiere den Vorgang nicht.