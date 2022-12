Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Nach mehreren Niederlagen seiner Armee in der Ukraine rechnet selbst Kremlchef Putin offenbar nicht mehr mit einem baldigen Kriegsende. Schwere Gefechte halt... dpa

Moskau/Kiew -Rund neuneinhalb Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine schließt der russische Präsident Wladimir Putin einen langen Krieg gegen das Nachbarland nicht aus. „Natürlich, es kann ein langer Prozess werden“, sagte Putin bei einem Treffen mit Vertretern eines von ihm selbst eingesetzten Menschenrechtsrats. Er erklärte zudem, dass bereits die Hälfte der rund 300.000 in den vergangenen Wochen eingezogenen Reservisten in der Ukraine stationiert sei.