Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Der ukrainische Präsident blickt auf elf Monate Krieg zurück. Über die erhofften Panzer-Lieferungen aus deutscher Produktion verliert er kein Wort - das erle... dpa

Eine Frau geht in Kiew an Panzersperren vorbei. Daniel Cole/AP/dpa

Kiew -Elf Monate nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Zusammenarbeit mit den Verbündeten hervorgehoben. Die elf Monate des „räuberischen umfassenden Kriegs Russlands“ hätten die Ukraine, die USA und alle anderen Verbündeten so eng wie nur möglich zusammengeschweißt, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Sein Außenminister Dmytro Kuleba machte deutlich, dass er auf eine baldige Lieferung von Leopard-Kampfpanzern setze. Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen.