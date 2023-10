Gaza, irgendwo im Untergrund: Eine israelische Geisel der Hamas-Terroristen liegt halb nackt und mit den Händen am Rücken gefesselt auf dem Bauch. Der Blick des Mannes verrät Todesangst. Unter ihm sind Sandsäcke zu sehen, auf ihnen die Aufschrift: „The people of Japan“, „For free distribution for Palestinian refugees“. Sein Foto hatte die Terrorgruppe auf sozialen Medien verbreitet. Es steht beispielhaft für den Missbrauch von internationalen Hilfsgütern durch die Hamas.

Mit noch nie dagewesener Schärfe stellt sich jetzt die Frage: Welchen Beitrag leisten westliche Staaten zum Terror der Hamas, indem sie Hilfs- und Entwicklungsgelder nach Gaza überweisen? Allein Deutschland unterstützte die Palästinenser in den vergangenen zwei Jahren mit Hilfs- und Entwicklungsgeldern in Höhe von 340 Millionen Euro. Gegenüber der Berliner Zeitung fordert der israelische Botschafter Ron Prosor, dass Gelder, die an terroristische Organisationen gehen und von ihnen „zur Aufwiegelung, Erziehung zu Gewalt und Hass und zur Ermordung von Juden“ genutzt werden, „kategorisch gestoppt werden“ sollten.

Christian Lindner (FDP) will die Hilfszahlungen an die Palästinenser auf den Prüfstand stellen. dpa

Politiker aus FDP und CDU wollen die Finanzhilfen nun einfrieren. In der Bild am Sonntag rief Finanzminister Christian Lindner (FDP) Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dazu auf, die Zahlungen an die Palästinenser zu überprüfen. „Der Terror ist erschütternd. Auf ihn sollten wir nicht nur mit Worten reagieren“, sagte Lindner. Auch Jürgen Hardt (CDU), außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, forderte gegenüber der Berliner Zeitung, die Bundesregierung habe die Hilfen für die Palästinenser „auszusetzen und rasch, aber gründlich zu überprüfen“. Es dürfe „nicht einmal ein letzter Zweifel daran bleiben, ob die Hamas und andere Terrorgruppierungen von deutschen Mitteln profitieren“, betonte Hardt.

Kurz schien es so, als hätte man auf Lindner, Hardt und Prosor gehört: Gestern kündigte die EU an, alle Zahlungen an die Palästinensergebiete auszusetzen – doch Brüssel ruderte nach kurzer Zeit wieder zurück. Und während in Deutschland das Entwicklungshilfeministerium alle Zahlungen auf Eis legt, hält das Auswärtige Amt an seiner bisherigen Politik fest.

Auswärtiges Amt: Gelder „zum allergrößten Teil“ für humanitäre Hilfe

Auf Anfrage der Berliner Zeitung bekräftigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts: „Wir prüfen fortwährend und immerzu, dass unsere Hilfe auch wirklich bei den Menschen in Not ankommt – in den Palästinensischen Gebieten genauso wie in Syrien oder Jemen.“ Mit den Mitteln des Auswärtigen Amtes werde „zum allergrößten Teil wichtige humanitäre Hilfe für die Menschen dort“ geleistet – 2023 im Umfang von rund 72 Millionen Euro. Davon würden über deutsche und internationale Hilfsorganisationen sowie UN-Institutionen „vor allem Nahrungsmittelnothilfe, Basisgesundheitsversorgung, psychosoziale Betreuung und Schutzmaßnahmen“ bereitgestellt.

Zuvor hatte das Auswärtige Amt auf X (Twitter) erklärt, seine humanitäre Hilfe für die Palästinensergebiete werde „ausschließlich projektbezogen“ und „durch geprüfte Organisationen umgesetzt“. Auf Anfrage der Berliner Zeitung wollte ein Sprecher zu den konkreten Projekten und NGOs jedoch keine Angaben machen – aus Rücksicht auf die „schutzwürdigen Interessen Dritter“. Er stellte jedoch klar: „Kein Geld geht an die Hamas, Deutschland finanziert keinen Terror.“

Seit 1949 haben die Palästinenser mit der UNRWA ein eigenes Hilfswerk. ZUMA Press/imago

Eine Aussage, die Fragen aufwirft. Vielen NGOs wird vorgeworfen, dass sie dem Terror palästinensischer Gruppen Vorschub leisten oder ihn sogar finanziell unterstützen – und zwar nicht nur die Hamas. So soll etwa die palästinensische Landwirtschafts-NGO UAWC nach einer Recherche der israelischen Nichtregierungsorganisation NGO Monitor aus dem Dezember vergangenen Jahres der linksextremen Terrororganisation PFLP Gelder überwiesen haben, die eigentlich für Entwicklungshilfe vorgesehen waren. Die PFLP hatte sich am jüngsten Angriff der Hamas auf Israel mit eigenen Terroristen beteiligt.

Deutsche Gelder an die UAWC flossen nach Angaben der Welt am Sonntag über die Ärzteorganisation Medico, die wiederum vom deutschen Entwicklungshilfeministerium und von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit gezahlt werden. Die GIZ setzt zahlreiche Projekte im Auftrag des Auswärtigen Amts um, wie ein Sprecher des Ministeriums gegenüber der Berliner Zeitung bestätigte. Auf die Frage, welche Projekte in Gaza und im Westjordanland die GIZ derzeit fördere, hatte die Pressestelle der GIZ auf das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verwiesen.

Das Entwicklungshilfeministerium, das nach dem jüngsten Angriff seine Zahlungen an die Palästinensergebiete ausgesetzt hatte, war bislang mit enormen Summen an Geldzahlungen in die Palästinensischen Gebiete beteiligt. Nach Angaben einer Sprecherin umfassen deutsche Entwicklungszusagen „derzeit insgesamt 250 Millionen Euro“. So wurden „im Mai 2023 für dieses und nächstes Jahr insgesamt rund 125 Millionen Euro für bilaterale Projekte über GIZ und KfW zugesagt. Dazu kommen weitere 2023 zugesagte Mittel in ähnlicher Höhe für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, für die strukturbildende Übergangshilfe und für die nicht-staatliche Entwicklungszusammenarbeit.“

Die UN hat für die Palästinenser eine eigene Hilfsorganisation gegründet

Die UNRWA sticht hervor. Dabei handelt es sich um ein Sonderhilfswerk der Vereinten Nationen, das eigens für palästinensische Flüchtlinge nach dem arabisch-israelischen Krieg 1949 ins Leben gerufen wurde – auch die Nachkommen der damals nach Gaza, ins Westjordanland und nach Jordanien Geflohenen gelten als Flüchtlinge. Die UNRWA verfügt über 30.000 Mitarbeiter. Zum Vergleich: Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, das weltweit zuständig ist und deutlich mehr Flüchtlinge betreut, hat nur knapp 19.000 Mitarbeiter. Anders als UNHCR steht die UNRWA seit Jahren in der Kritik, die Aktivitäten von Terrorgruppen in den Palästinensergebieten zu tolerieren oder sich sogar an ihnen zu beteiligen.

Tausende UNRWA-Mitarbeiter sollen Hamas-Mitglieder sein, in von der UNRWA herausgegebenen Schulbüchern wird der Hass auf Israel propagiert, im Krieg von 2014 soll die Hamas in UNRWA-Schulen in Gaza auch Raketen gelagert haben. Auf Anfrage der Berliner Zeitung, wie viele der lokalen Mitarbeiter der UNRWA in Gaza Hamas-Mitglieder seien und deutsche Steuergelder erhalten hätten, verwies das Entwicklungshilfeministerium ans Auswärtige Amt.

Das Auswärtige Amt wiederum wich der Frage aus. Es ließ die Berliner Zeitung lediglich wissen, als UN-Organisation verfüge die UNRWA „über interne Prozesse, um sicherzustellen, dass das humanitäre Prinzip der Neutralität gegenüber Mitarbeitenden bei der Nutzung von UNRWA-Einrichtungen und bei der Bereitstellung von humanitärer Hilfe umgesetzt wird“. Weiter hieß es, „Überprüfungs- und Sorgfaltsmaßnahmen“ seien „Teil der Vereinbarungen mit UNRWA über die Verwendung der zweckgebundenen und projektbezogenen Mittel des Auswärtigen Amtes“.

Soll man Zahlungen einstellen? EU-Staaten sind gespalten

Auch die Europäische Union ist in der Frage gespalten, ob Hilfszahlungen in die Palästinensergebiete nach dem jüngsten terroristischen Angriff der Hamas eingestellt werden sollen. Nach einem Vorstoß des EU-Kommissars Oliver Varhelyi zum Einfrieren sämtlicher Zahlungen an die Palästinensergebiete ruderte die EU wieder zurück. Varhelyi hatte am Montagnachmittag auf X verkündet, die EU stelle sämtliche Zahlungen ein.

Die Kommission stellte daraufhin klar, man prüfe lediglich bestehende Hilfszahlungen. „Die von der Europäischen Kommission angekündigte Überprüfung der EU-Hilfe für Palästina wird die fälligen Zahlungen nicht aussetzen“, schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf X. Ihm zufolge hätte ein Aussetzen der Zahlungen „den Interessen der EU in der Region geschadet und die Terroristen nur weiter ermutigt“. Offenbar waren Spanien und Irland nach dem Posting des EU-Kommissars Varhelyj auf die Barrikaden gegangen. Sie kritisierten, diese Entscheidung sei nicht mit den Mitgliedstaaten abgestimmt worden.

In Irland sind Sympathien für die Palästinensischen Gebiete traditionell groß. Auch Boykottforderungen gegen Israel sind populär; es sollte sogar ein Gesetz eingeführt werden, das die Einfuhr von Waren aus dem von Israel besetzten Westjordanland und aus den Golanhöhen mit Gefängnisstrafen belegt. Die Parteijugend der derzeit stärksten Oppositionspartei im irischen Unterhaus, Ógra Shinn Féin, hatte während des jüngsten Angriffs der Hamas auf Israel eine riesige Palästina-Flagge aus ihrem Büro in Belfast gehängt.

In Spanien wiederum wurde ein Kabinett aus zwei linken Parteien in die Regierung gewählt. Die linkspopulistische Podemos-Partei, die Teil der Regierungskoalition ist, lässt anders als ihr sozialdemokratischer Koalitionspartner sämtliche Sympathien für Israel vermissen. In einem Statement der Partei hieß es, die israelische „Besatzung und Apartheid“ seien die Ursache „für Gewalt und Tod in Israel und Palästina“. Anfragen der Berliner Zeitung, warum man die Einstellung der Hilfsgelder an die Palästinensischen Gebiete ablehne, hatten die Botschaften Irlands und Spaniens in Berlin bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Auch Luxemburg hatte sich gegen den Vorstoß des EU-Kommissars Varhelyi gestellt. Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärte ein Sprecher der Botschaft, Luxemburg befürworte kein „pauschales Einstellen aller Hilfszahlungen für die palästinensische Bevölkerung“. Damit würde man „nämlich die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen, der es ohnehin sehr schlecht geht, bestrafen“, betonte der Sprecher. Zudem liege die Entscheidung über eine etwaige Einstellung der Hilfszahlungen bei den Mitgliedstaaten der EU. Am Dienstag um 16 Uhr „werden die Außenminister aus den 27 EU-Staaten Besprechungen halten, um darüber zu beraten“, heißt es aus der luxemburgischen Botschaft.