Krieg in der Ukraine: So ist die Lage Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in Europa. Russlands Präsident Wladimir Putin lässt bei dem Angriff auf die Ukraine nicht nach. Kann eine Initiative... Martin Romanczyk , dpa

Solidarität mit der Ukraine in Tel Aviv: Eine Frau mit einem Schild in den den Farben der ukrainischen Nationalflagge. Ariel Schalit/AP/dpa

Kiew/Moskau/Peking -Russland ist am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert, ein Jahr später glaubt die Ukraine ungebrochen an einen militärischen Sieg über den Aggressor. Zum Jahrestag der Invasion stellte China am Freitag eine Friedensinitiative vor, die wenig Beifall fand - außer in Russland. Bei den Vereinten Nationen forderte eine überwältigende Mehrheit der Staaten den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Rückzug auf.