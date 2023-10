„Die finanzielle Unterstützung der Palästinenser muss sofort beendet werden. Der palästinensische Terror, den wir sehen, wurde auch mit deutschen Steuermitteln finanziert.“ Es sind klare, unmissverständliche und schmerzhafte Worte von Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Doch hat Schuster überhaupt recht?



Es wird dieser Tage oft gesagt, dass die Palästinenser bei ihrem terroristischen Angriff auf Israel in einem so kurzen Abstand so viele Juden getötet haben, wie noch nie seit der deutschen Judenvernichtung, dem Holocaust. Jetzt heißt es, dass dies eine „historische Zäsur“ sei, ein einschneidendes Erlebnis, das eine deutliche Änderung bringt. Das wäre bitter nötig.

Und solch eine Zäsur weitet den Blick darauf, wie die Bundesregierung seit Jahrzehnten mit dem umgeht, was hierzulande genauso oft wie verharmlosend Nahost-Konflikt genannt wird. Klar, bis heute gilt Angela Merkels Wort, die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson. Aber was bedeutet das für die deutschen Unterstützungen für die Palästinenser?

Hamas und Co: Bundesregierung bezahlt in zwei Jahren 340 Millionen Euro

340 Millionen Euro Entwicklungshilfe hat Deutschland in den vergangenen zwei Jahren an die Palästinenser gezahlt, unter ihnen möglicherweise auch Mitglieder der Terrororganisation Hamas, deren politischer Arm seit 2007 den Gazastreifen regiert. Von Gaza aus flogen am Sonnabend die meisten Raketen auf Israel. Von dort aus fuhren die Killer- und Entführungskommandos los und verbreiteten Schrecken, Gewalt und Tod.

Wer garantiert, dass deutsches Geld nicht dazu beigetragen hat – und nicht weiterhin dazu beiträgt –, dass die Palästinenser diesen Angriff führen konnten? Wer sollte so etwas kontrollieren und im Zweifel verhindern können? Es ist doch illusorisch, zu glauben, man könnte die vergleichsweise gemäßigten Palästinenser im Westjordanland daran hindern, den Radikalen im Gazastreifen Geld zu geben. Und was machen die damit?

Wie weiter mit Palästina-Hilfe? Bundesregierung äußert sich unklar

Und was sagt die Bundesregierung? Nun ja, Unterschiedliches. O-Ton Finanzminister Christian Lindner von der FDP, einer der Parteien, die ein Umdenken bei der Finanzierung fordern: „Der Terror ist erschütternd. Auf ihn sollten wir nicht nur mit Worten reagieren.“ Das ist gut gesprochen, nur was heißt das konkret?



Vielleicht ja in etwa das, was Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze an anderer Stelle sagte. Nach Worten der SPD-Politikerin werde die Bundesregierung „ihr gesamtes Engagement“ für die palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand stellen. „Wir wollen das geordnet, abgestimmt mit unseren Partnern tun. Wir wollen das mit Israel besprechen, wie unsere Entwicklungsprojekte dem Frieden in der Region und der Sicherheit Israels am besten dienen können“, sagte Schulze. Bis dahin seien die Zahlungen ausgesetzt, heißt es aus ihrem Ministerium.



Ist das der Startschuss für ein wirkliches Umdenken, für die Zäsur?

Außenministerin Baerbock: „Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung“

Wenn, dann ist das noch nicht bei allen in der Bundesregierung angekommen. „Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen am Dienstagabend in einem Interview im ZDF-„heute journal“ sehr bestimmt.



Es werde ausschließlich humanitäre Hilfe geleistet, heißt es aus dem Außenamt. Für das laufende Jahr seien 72 Millionen Euro zur Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln und im Gesundheitsbereich, aber auch für die Wasserversorgung vorgesehen. Für nichts anderes? Für nichts anderes, da sei sie ganz sicher, versicherte Baerbock in demselben Interview fast schon ein bisschen trotzig. Die Verwendung des Geldes werde regelmäßig geprüft.

42 Millionen dieser 72 Millionen Euro fließen als „Nahrungsmittelhilfe in Gaza“ an das UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Zehn Millionen Euro gehen an das Welternährungsprogramm der UN, die für Gaza wie für das Westjordanland bestimmt sind.



Allerdings musste das UNRWA vor einigen Jahren zugeben, dass es von der antisemitischen Hamas unterwandert wurde und deren Mitglieder finanziert habe. Wenn also das Geld der internationalen Geber vielleicht nicht direkt an die Hamas fließt, so wird damit doch etwa in Form antisemitischer Bildungsmedien der Hass geschürt.



Vor diesem Hintergrund noch einmal: Wie kann die Ministerin sicher sein, dass deutsches Geld nur für humanitäre Zwecke ausgegeben wird?

Annalena Baerbock: Prüfung auf „besonderen Wunsch Israels“

Doch nun, vor dem Eindruck der grausamen Bilder aus Israel, auch „aber weil das jetzt so eine Zäsur ist“, so Baerbock, werde diese Hilfe noch einmal überprüft, sagte sie. Auf „besonderen Wunsch Israels“.



Wie bitte? Warum wird dies nicht auf „besonderen eigenen Wunsch“ überprüft? Es muss doch im ureigensten Interesse der Bundesregierung sein, zu klären und zu wissen, was mit deutschem Geld geschieht. Erst recht angesichts dieser extrem problematischen Empfänger.



Das letzte Wort soll an dieser Stelle Ron Prosor haben, Israels Botschafter in Deutschland. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung sagte er: „Es ist jetzt an der Zeit, aufzuwachen und sich zu fragen, ob man in den letzten Jahren die Richtigen unterstützt hat.“