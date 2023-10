Krieg in Israel: Die Waffen-Quellen der Hamas

Die israelische Raketenabwehr Iron Dome genießt bei Militärexperten weltweit einen guten Ruf. Das Radar des Iron Dome soll in der Lage sein, die Flugbahn selbst kleiner Artillerie-Granaten zu berechnen. Wenn das System einen Einschlag auf bewohntes Gebiet voraussagt, werden Raketen gestartet, um das Geschoss rechtzeitig abzufangen. Die von den israelischen Streitkräften gemeldete Trefferquote liegt bei 90 Prozent. Am Samstagmorgen wurde der Iron Dome jedoch überwunden.

Binnen einer halben Stunde sollen mehr als 5000 Geschosse aus dem Gazastreifen abgefeuert worden sein – zu viele selbst für eines der besten Abwehrsysteme der Welt. Obwohl der Gazastreifen seit der Machtübernahme der Hamas im Jahr 2006 von Israel streng kontrolliert wird, ist es der Hamas gelungen, ein umfassendes Waffendepot zu unterhalten und auszubauen. Viele Waffen stammen mittlerweile aus eigener Produktion. Laut eigener Auskunft hat die Hamas auch auf mit Sprengstoff beladene Drohnen zurückgegriffen – umgangssprachlich als Kamikaze-Drohnen bezeichnet –, um die israelischen Streitkräfte anzugreifen. Der militärische Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigade, erklärte, man habe 35 Al-Zouari-Drohnen gegen Israel eingesetzt.

Sturmgewehre aus russischer und teilweise sowjetischer Produktion bilden die Standardausrüstung der Hamas. Abed Alrahman Alkahlout/AP

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die von der Hamas hergestellten Drohnen sind nach dem tunesischen Ingenieur Mohamed Zouari benannt, der an ihrer Entwicklung beteiligt war und 2016 in Tunesien getötet wurde. Der wichtigste Waffenlieferant der Hamas ist allerdings der Iran. Laut dem im Newsportal Politico zitierten iranischen Politikanalysten Mohammad Marandi hat der Iran die bewaffneten palästinensischen Gruppen „auf jede erdenkliche Weise“ unterstützt. Der Iran hat demnach der Hamas nicht nur bei der Herstellung von Langstreckenwaffen geholfen, sondern auch die Koordinierung des jüngsten Angriffs – der aus der Luft, zu Wasser und zu Lande ausgeführt wurde – trägt die Handschrift des Iran und der dem Iran nahestehenden Hisbollah-Miliz.

HAMAS new ZOUARI drone. Notice a TV guidance camera on top of warhead. pic.twitter.com/psMusQuWga — Andrei_bt (@AndreiBtvt) October 8, 2023

Schmugglerwege ermöglichen den Waffentransport nach Gaza

Doch wie erreichen die Waffen aus dem Iran den Gazastreifen im Süden Israels? In der Vergangenheit wurden viele Waffen über den Seeweg transportiert. So haben Schiffe aus dem Iran, aber auch aus Syrien vor allem nachts wasserdicht verpackte Waffenpakete vor der Küste abgeworfen, die mit der natürlichen Strömung an die Strände des Gazastreifens gespült wurden. Die Kontrollen durch die israelische Marine konnten so unterlaufen werden.

Nach dem Abzug Israels aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 hat die Hamas zudem eine verdeckte Nachschubroute durch ein komplexes Tunnelnetz unter der Grenze zwischen Ägypten und Gaza eingerichtet, das der internationalen Gemeinschaft lange Zeit verborgen blieb. Mehrere Hundert Tunnel von Gaza auf die ägyptische Sinai-Halbinsel wurden von der ägyptischen Armee zerstört, dennoch sollen weiterhin viele Güter, darunter auch Waffen, den Gazastreifen durch das Tunnelnetzwerk erreichen.