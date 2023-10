Krieg in Israel: „Eine Schicksalswoche steht bevor“

Im Krieg zwischen Israel und der Hamas erwarten israelische Sicherheitskreise aktuell keine Verhandlungen, sondern eine „wie immer geartete Vergeltung“. Wie Quellen, die mit der Materie vertraut sind, aber anonym bleiben wollen, der Berliner Zeitung sagten, stelle der Hamas-Angriff „eine neue Form dar, auf die Israel antworten muss, weil erstmals große Mengen fremder Kämpfer auf unser eigenes Territorium eingedrungen seien“. Es sei beunruhigend, dass sich offenbar noch immer Hamas-Kämpfer in Israel aufhalten. Am Sonntag hatte die israelische Armee mit der Evakuierung der im Süden des Landes gelegenen Stadt Sderot begonnen. „So etwas hat es noch nie gegeben, dass wir im eigenen Land eine ganze Stadt räumen müssen. Das ist ein Zeichen an die Bevölkerung.“

Ein ehemaliger Beamter sagte: „Die Woche ist entscheidend. Wir stehen vor einer Schicksals-Woche. Wir können nicht über einen Waffenstillstand verhandeln, ehe wir nicht einen Gegenschlag gesetzt haben.“ Dieser müsse nicht zwangsläufig eine Bodenoffensive sein, da eine solche Operation mit großen Risiken für die israelische Armee verbunden sei. Eine Quelle sagte: „Wir wollen unseren Feind nicht bestrafen, wir wollen ihn neutralisieren, damit er uns nicht mehr angreifen kann.“ Auch die Abriegelung des Gazastreifens, das Kappen von Wasser und Elektrizität, seien Maßnahmen, die genau diesen Zweck verfolgten. Wie die Entwicklung nach einem israelischen Gegenschlag weitergehe, könne man nicht sagen. Allerdings sei klar, dass China eine größere Rolle spielen werde – gemeinsam mit den USA, die am Sonntag bekannt gaben, einen zweiten Flugzeugträger in die Region zu entsenden. „China ist ganz klar ein Faktor, was auch die Militärbasis in Djibouti zeigt, wo die Chinesen mittlerweile 2000 Soldaten stationiert haben, in unmittelbarer Nähe zum Roten Meer“, so ein Beamter.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Rolle Chinas zeigt sich auch auf diplomatischer Ebene: US-Außenminister Antony Blinken informierte am Samstag in einem Telefonat Chinas obersten Außenpolitiker Wang Yi über die Lage im Nahen Osten während seines laufenden Besuchs in der Region und über die Position der USA zum Konflikt. Das berichtet die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag. Bei dem Gespräch ging es demnach auch um die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten. Die US-Regierung ist offenkundig bemüht, eine vollständige Eskalation im Nahen Osten zu verhindern und stimmt sich daher auch mit Peking ab. China ist seit einiger Zeit ein wichtiger Player im Nahen Osten und hat unter anderem Verbindungen mit dem Iran, Saudi-Arabien und Syrien. Blinken war am Sonntag mit dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) in Riad zusammengetroffen. Bereits am Samstag hatte sich Blinken mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud in Riad getroffen. Er war außerdem bereits in Israel, Jordanien und Katar. Nach seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten kehrte er nach Saudi-Arabien zurück.

Blinken sagte, dass die Vereinigten Staaten bereit seien, mit China auf Basis des Konsenses zusammenzuarbeiten, den US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping auf Bali erzielt hätten. Xi sagte, große Länder sollten beim Umgang mit internationalen und regionalen Krisenherden objektiv, fair und ruhig bleiben, Zurückhaltung walten lassen und auf die Einhaltung des Völkerrechts pochen. Wang sagte, China lehne alle Handlungen ab, die Zivilisten schaden, und verurteile jegliche Verletzung des Völkerrechts. Derzeit bestehe die unmittelbare Priorität darin, einen Waffenstillstand anzustreben und die Spannungen abzubauen, um eine Verschärfung der humanitären Krise zu vermeiden, sagte Wang. China fordere die Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz so schnell wie möglich, um einen breiten Konsens zu erzielen, so Wang. Der grundlegende Ausweg aus der Palästinenserfrage liege in der Umsetzung der „Zwei-Staaten-Lösung“ und der Gründung eines unabhängigen Staates Palästina, um so die friedliche Koexistenz von Palästina und Israel zu verwirklichen. Ohne die Versöhnung zwischen den Arabern und dem israelischen Volk werde es keinen Frieden im Nahen Osten geben, betonte er. Blinken sagte, dass die Vereinigten Staaten die „Zwei-Staaten-Lösung“ für die palästinensisch-israelische Frage ebenfalls für den richtigen Weg hielten. Die US-Regierung sei bereit, die Kommunikation und Koordination mit China zu stärken und unterstütze die Vereinten Nationen bei der Entspannung der Lage und der Bereitstellung humanitärer Hilfe.

Allgemein wird nicht erwartet, dass andere Staaten Israel ernsthaft militärisch herausfordern können. In israelischen Geheimdienstkreisen geht man davon aus, dass Ägypten und Jordanien wegen der mit Israel bestehenden Friedensverträge keinesfalls angreifen werde. Saudi-Arabien habe noch nie gegen Israel gekämpft, die syrische Armee sei wegen des Kriegs im eigenen Land nur noch ein Schattens seiner selbst. Der Iran sei aktuell ebenfalls nicht an einem Krieg interessiert. Es blieben die Hisbollah und der Libanon sowie die Hamas. Israel wird hier tätig werden, und es dürfte sich niemand dagegen stellen, so die Einschätzung einiger in den Diensten.

Die israelische Armee wartete am Sonntag nach den Worten eines Sprechers auf eine „politische Entscheidung“ zum Beginn einer Bodenoffensive im Gazastreifen; Panzer, Soldaten und schweres Gerät sind bereits rund um den Gazastreifen in Stellung gebracht.



Der Iran warnte eindringlich vor einer israelischen Bodenoffensive. Dann könne niemand mehr eine „Garantie“ geben, dass sich der Konflikt nicht ausweite, sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian. Die USA kündigten die Verlegung eines zweiten Flugzeugträgers ins östliche Mittelmeer an, „um von feindlichen Handlungen gegen Israel“ abzuschrecken.

Nach dem Hamas-Großangriff hatte die israelische Armee den Gazastreifen unter Dauerbeschuss genommen und das Palästinensergebiet vollständig abgeriegelt. Die Einfuhr von Treibstoff, Lebensmitteln und Trinkwasser wurde gestoppt. Am Freitagmorgen forderte die israelische Armee rund 1,1 Millionen Zivilisten im Norden des Gazastreifens auf, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen. Nach UN-Angaben kam es seitdem zu einer Massenflucht aus dem nördlichen Gebiet. In Gaza sind laut der Nachrichtenagentur AFP bereits ganze Häuserblocks zerbombt, die Krankenhäuser sind mit Verletzten überfüllt. Am Sonntagmorgen stiegen schwarze Rauchsäulen aus den Ruinen der Stadt.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte am Samstag vergangener Woche einen Großangriff auf Israel gestartet. Sie feuerte Tausende Raketen ab und drang mit Hunderten Kämpfern nach Israel ein, die dort ein Blutbad unter Zivilisten anrichteten. Nach vorläufigen Angaben wurden mehr als 1300 Menschen getötet, darunter 286 Soldaten. Die Armee bestätigte am Sonntag die Verschleppung von mindestens 126 Geiseln in den Gazastreifen, auch diese Zahl ist aber vorläufig. Die Leichen einiger Geiseln wurden bereits im Gazastreifen bei Spezialoperationen der israelischen Armee entdeckt. Unter den Geiseln sind auch mehrere Deutsche. In Kairo bemühte sich am Samstag Bundesaußenministerin Annalena Baerbock um die deutschen Geiseln. Nach ihren Angaben sind den Behörden acht Fälle im Zusammenhang mit Deutschen bekannt. Baerbock sagte, der Kampf gegen die Hamas müsse „mit größtmöglicher Rücksicht auf die humanitäre Situation“ im Gazastreifen geführt werden.