Moscheen und Vereine – „Deutschland ist auch ein Rückzugsort für Extremisten“

Während die Hamas ihre Raketen auf Israel schießt, hetzen radikale Muslime auch in Deutschland gegen Juden. Politiker und Sicherheitsexperten fordern nun eine harte, konsequente Reaktion: „Personen, Vereine und Organisationen, die antisemitische Straftaten begehen, werden wir mit der vollen Härte des Rechtsstaates verfolgen“, sagt der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Manuel Höferlin, der Berliner Zeitung.



Die Frage ist nur, ob auf diese Versprechen auch Taten folgen werden. Tatsache ist: In den vergangenen Jahren hat sich der Staat damit schwergetan, islamistische Strukturen wirkungsvoll zu bekämpfen.

Al-Nur-Moschee: Verbotsverfahren ist seit Jahren in der Schwebe

Besonders deutlich äußerte sich kürzlich Karin Prien. In einem Gastbeitrag für die Bild-Zeitung schrieb die CDU-Vizechefin: „Wir müssen ihnen die Resonanzräume nehmen, ihre Moscheen, ihre Cafés und Vereine dichtmachen und das Geld konfiszieren, das sonst für den Terror in der Welt genutzt würde.“ Deutschland sei ein Einwanderungsland, habe aber Parallelgesellschaften zugelassen. Das Problem: Viele der „Antisemiten und Hassprediger“ könnten nicht einfach ausgewiesen werden.



„Wenn wir erleben, dass heute in den Moscheen Hass gepredigt wird, dass in Cafés und Kulturvereinen Geld für den Terror gesammelt wird, dann dürfen wir das nicht weiter dulden“, forderte Prien.

Tatsächlich gestalten sich Verbotsverfahren aber oft schwierig – das Gesetz sieht hohe Hürden vor. Das zeigt sich am Beispiel der Al-Nur-Moschee in Neukölln. In dem Berliner Bezirk kam es zuletzt immer wieder zu Ausschreitungen, auf offener Straße bejubelten Menschen den Hamas-Terror. Seit Anfang 2015 prüft die zuständige Senatsverwaltung für Inneres ein Verbot des Moschee-Trägervereins. Die Entscheidung lässt seit mehr als acht Jahren auf sich warten.

Man bitte um Verständnis: „Zu möglichen konkreten vereinsverbotsrechtlichen Prüfungen“ könne keine Auskunft erteilt werden kann, sagt ein Sprecher der Innenverwaltung auf Anfrage der Berliner Zeitung. Der Trägerverein wurde vom Verfassungsschutz bereits in mehreren Berichten erwähnt, er gilt als Salafistentreff. In den vergangenen Tagen verbreitete auch die Al-Nur-Moschee israelfeindliche Statements in sozialen Medien.

Islamismus: Prediger hetzen auch in Deutschland gegen Juden

Es brauche weder neue Strafvorschriften noch „eine populistische Debatte mit rassistischen Untertönen“, sagt die innenpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Martina Renner, der Berliner Zeitung. Eher sollte diskutiert werden, ob Verbote wie das des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) – für das sich der Bundestag 2022 ausgesprochen hat – zu lange auf sich warten ließen „und ob in allen Fällen auch gegen staatliche Akteure, sei es aus der Türkei oder dem Iran, konsequent eingeschritten wird“.

Der Iran ist einer der größten Unterstützer der Hamas, er hilft den Terroristen mit Waffen, Geld und Wissen. Währenddessen lenkt die Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland mehrere Hundert Ditib-Moscheegemeinden, sie gelten als deutscher Arm der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Deren Chef nannte Israel kürzlich den „rostigen Dolch im Herzen der muslimischen Geografie“.

Das Islamische Zentrum Hamburg müsse „jetzt endlich geschlossen werden“, sagt die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Lamya Kaddor: „Es gilt laut Landesverfassungsschutz als Außenposten des iranischen Regimes, das die Hamas direkt unterstützt.“ Grundsätzlich müsse der Staat „noch besser werden, wenn es darum geht, illegales Vermögen von organisierten Kriminellen aufzuspüren, wie die finanzielle Unterstützung der Hamas durch Vereine“, sagt Kaddor der Berliner Zeitung. Gleiches gelte für Mafia-Geschäfte, die Finanzierung von Rechtsextremisten oder Vermögen russischer Oligarchen.



Trotzdem war Berlin in den vergangenen Jahren durchaus erfolgreich im Kampf gegen islamistische Vereine – zumindest in Einzelfällen. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Inneres wurden 2017 „Fussilet 33 e.V.“ und 2021 „Jama’atu Berlin“ alias „Tauhid Berlin“ verboten. Beide Verbote seien rechtskräftig.

Mehr Härte gegen Islamisten? Das Innenministerium von Nancy Faeser (SPD) will genauer hinschauen. Bernd von Jutrczenka/dpa

Hamas-Verbot: Kritik am Vorstoß von Bundeskanzler Scholz

Auch das Bundesinnenministerium will sich nun verstärkt auf islamistische Umtriebe konzentrieren. „Die Sicherheitsbehörden nehmen die islamistische Szene seit dem 7. Oktober noch stärker als bislang ins Visier, um Reaktionen auf die Terrorangriffe der Hamas auf Israel sofort zu erkennen und alle rechtsstaatlichen Mittel einzusetzen, um eine Unterstützung und Solidarisierung zu unterbinden“, sagt eine Sprecherin der Berliner Zeitung.

Zuletzt hatten Bundeskanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) angekündigt, Betätigungsverbote gegen die Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun erlassen zu wollen. Fachleute zeigten sich überrascht, da Verbote gründlich vorbereitet werden müssen. Auch der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries sagte der Bild, der Kanzler riskiere mit seinem Vorstoß die Vernichtung von Beweismitteln. Vermögenswerte könnten beiseite geschafft werden.

Aus dem Innenministerium heißt es, man wolle die Verbote „sehr intensiv“ vorbereiten und „schnellstmöglich vollziehen“. Ähnlich äußerte sich Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang. Doch was bedeutet schnellstmöglich? „Zu Zeitpunkten und Einzelheiten operativer Maßnahmen kann selbstverständlich im Vorfeld keine Information erfolgen“, sagt die Ministeriumssprecherin.



Überhaupt sei das Innenministerium bereits in der Vergangenheit gegen Vereinigungen vorgegangen, „die antisemitische Ideologien“ verbreiteten: Im August entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass das Verbot von Ansaar International und seiner Teilorganisationen im Jahr 2021 rechtmäßig gewesen sei.

Mit den Spenden, die der Verein gesammelt hatte, seien unter anderem „humanitäre Projekte in den Herrschafts- und Einflussbereichen der Hamas im Gazastreifen“ verwirklicht worden, sagt die Ministeriumssprecherin. Das klingt womöglich harmloser, als es ist. Doch die Finanzierung angeblich humanitärer Projekte kann auch den Terror der Islamisten stützen.

Im Jahr 2022 seien zudem die Verbote gegen drei „Ersatzorganisationen des Waisenkinderprojekts Libanon“ rechtskräftig geworden, sagt die Ministeriumssprecherin. Diese hätten die Shahid-Stiftung der Hisbollah unterstützt. Gegen die schiitische Terrororganisation, die ebenfalls Raketen auf Israel feuert, hatte das Ministerium 2020 ein Betätigungsverbot erlassen. Bedeutet: Kennzeichen der Organisation dürfen nicht mehr gezeigt werden, Versammlungen sind untersagt.

Durchgesetzt werden müssen Vereins- und Versammlungsverbote durch Vollstreckungs- und Sicherheitsbehörden, also etwa Staatsanwaltschaften und Polizei. Wie schwer das sein kann, zeigen aktuelle Vorfälle in Berlin, wo sich zuletzt immer wieder über Entscheidungen hinweggesetzt wurde. Unter anderem in Neukölln versammelten sich in den vergangenen Tagen vielerorts pro-palästinensische Gruppen – trotz der Demonstrationsverbote. Es kam zu Gewalt.

Mehr Verbote? „Wir müssen viel genauer hinschauen“

„Vereinsbote sind ganz schwer durchzusetzen“, sagt der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, der Berliner Zeitung. Wo es rechtliche Möglichkeiten dafür gebe, müsse man diese nutzen. Wendt spricht sich dafür aus, bereits früher anzusetzen: „Wir müssen viel genauer hinschauen, wenn Moscheevereine oder andere muslimische Vereinigungen gegründet werden sollen.“ Dafür brauche es nämliche erst mal eine behördliche Erlaubnis. „Da war der Staat bislang offensichtlich zu großzügig.“

Der Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stephan Weh, warnt davor, muslimische Institutionen unter Generalverdacht zu stellen. Für alle gelte das Grundrecht auf Religionsfreiheit. Trotzdem müsse der Staat die Strukturen dahinter genauer anschauen und „etwaige Zahlungen an einen Wertekodex“ koppeln, „der keine Zweifel an der demokratischen Ausrichtung zulässt und zu dem sich schriftlich bekannt wird“.



Der Berliner Zeitung sagt Stephan Weh: „Es ist Fakt, dass Deutschland auch Rückzugsort für Extremisten ist, die hier nicht nur in Glaubenshäusern Terror verherrlichen, rechtfertigen und zu Anschlägen anstacheln, sondern auch mittels Vereinsstrukturen Gelder generiert werden, um diesen zu finanzieren und das auch mit staatlichen Förderungen passiert.“