Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Abriegelung des Gazastreifens durch die israelischen Streitkräfte mit der Belagerung Leningrads durch Nazi-Deutschland 1941 bis 1944 verglichen.



„Es wird von militärischen wie nicht-militärischen Maßnahmen in Gaza gesprochen und das war auch bei der Blockade Leningrads während des Zweiten Weltkrieges der Fall“, sagte Putin bei einer Pressekonferenz in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek am Freitag nach einem Gipfeltreffen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten in Kirgistan.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, sagte der russische Präsident, eine Bodenoffensive in dem von zwei Millionen Menschen bewohnten Gebiet würde zu einer „absolut inakzeptablen Zahl von zivilen Opfern“ führen.

Während der 28 Monaten dauernden Belagerung Leningrads (heute St.Petersburg) durch Nazi-Deutschland kamen 1,1 zivile Bewohner der Stadt ums Leben, etwa 90 Prozent verhungerten. Die Umschließung der Stadt durch deutsche Truppen war planvoll mit der Absicht geschehen, die Bevölkerung verhungern zu lassen. Zuvor hatten deutsche Truppen die Sowjetunion überfallen, von Leningrad war niemals ein Terroranschlag gegen deutsche Zivilisten ausgegangen.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat laut Zählung des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte bis zum 8. Oktober 2023 mindestens 9806 zivile Todesopfer gekostet, darunter mindestens 506 Kinder.