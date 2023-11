Antisemitismus in Berlin: Kai Wegner und Manuela Schwesig besuchen Jüdisches Krankenhaus

Seit Mittwoch ist Manuela Schwesig turnusgemäß Bundesratspräsidentin. Ihr erster Besuch führte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern (SPD) nach Berlin. Am Morgen trat sie im Bundesrat erstmals als Präsidentin vor die Presse. Anschließend hatte sie eine Unterredung mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) im Roten Rathaus, am Nachmittag stand ein weiterer gemeinsamer Berlin-Termin auf dem Programm der beiden Politiker.

Schwesig und Wegner besuchten das Jüdische Krankenhaus in Wedding, inklusive Gespräch mit der Klinikleitung und Mitarbeitern sowie einem Rundgang über das Klinikgelände, das 1914 in klassischer Pavillonbauweise entstand. Dazu gehörte auch ein kurzer Besuch der ehemaligen Synagoge des Geländes, die mittlerweile als überkonfessioneller Raum der Stille genutzt wird.

Das Jüdische Krankenhaus an der Heinz-Galinski-Straße gehört zu den mehr als 150 jüdischen oder israelischen Einrichtungen in Berlin, die dieser Tage von der Polizei besonders intensiv geschützt werden. Vor gut einer Woche hatten Unbekannte einen Stein auf die Klinik geworfen und dabei eine Scheibe der Psychiatrie zerstört. Verletzt wurde niemand, die Polizei nahm Ermittlungen auf. Über politische Motive ist bisher nichts bekannt, sie sind jedoch vor dem Hintergrund der hiesigen Auseinandersetzungen in Folge des aktuellen Krieges in Nahost gut möglich.

In dem Krankenhaus, gelegen im muslimisch geprägten Wedding, arbeiten seit vielen Jahren Menschen unterschiedlicher Nationen und Religionen zusammen, vor allem aber Juden und Muslime. Möglicherweise hatte Kai Wegner unter anderem das Jüdische Krankenhaus im Blick, als er zuletzt immer wieder darauf hinwies, Berlin dürfe sich trotz aller antisemitischer Auswüchse der vergangenen Tage und Wochen in Folge des Krieges nicht spalten lassen. In jedem Fall war dies einer der Gründe für den Besuch – neben dem dringenden Wunsch, seine Solidarität zu bekunden.

In einer Reportage der Berliner Zeitung aus dem Frühsommer berichtete ein aus Israel stammender muslimischer Arzt des Jüdischen Krankenhauses von der guten Zusammenarbeit im Haus. Es sei den Kollegen einfach egal, wer Jude, Muslim, Christ oder sonst etwas sei, sagte er. Und: „Wenn wir so etwas in Israel hätten, gäbe es Frieden.“



Heute, fünf Monate später, hat das Weltgeschehen auch das Jüdische Krankenhaus im Griff. „Viele Mitarbeiter machen sich Sorgen“, bestätigte Brit Ismer am Rande des Politikerbesuchs am Mittwoch. Dennoch habe sich die Stimmung in der Belegschaft nicht verschlechtert, sagte die kaufmännische Direktorin des Krankenhauses.