Alle paar Jahre gerät der Gazastreifen in die Schlagzeilen, und dann stellt man fest, dass kaum jemand weiß, wo dieser Ort auf der Landkarte liegt. Fairerweise muss man sagen, dass er winzig ist, auf manchen Karten sogar als Teil Israels dargestellt wird. Dabei ist es wichtig, zu verstehen: Wo liegt der Gazastreifen, was ist er eigentlich und wie sieht es in dem Gebiet aus? Ansonsten fehlt ein entscheidendes Stück des tragischen Puzzles, aus dem der israelisch-palästinensische Konflikt besteht.

In den zehn Jahren seit meinem letzten Besuch gab es einen Krieg (im Jahr 2014) und zahlreiche Gewaltausbrüche. Gleichzeitig gab es Veränderungen wie den Bau von Luxushotels und Resorts – Orte, die den meisten Bewohnern des Gazastreifens jedoch verschlossen bleiben.



Eins ist bei allen Besuchen gleich geblieben: der penetrante Gestank von brennendem Müll, sobald man den Streifen betritt. Ob reich oder arm, Einwohner oder Besucher, man kann ihm nicht entkommen.

„Das größte Freiluftgefängnis der Welt“

Der Gazastreifen ist nicht mal halb so groß wie Berlin und hat mehr als zwei Millionen Einwohner. Der nördlichste und der südlichste Teil sind 50 Autominuten voneinander entfernt. Von oben sieht er aus wie eine Wüste aus Beton, die vom herrlichen Mittelmeer umspült wird. Auch wenn die See den verarmten Bewohnern ein Gefühl von Freiheit vermittelt, ist das nur eine Illusion: Seit der Abriegelung des Gazastreifens durch Israel und Ägypten gelangten jahrelang ungeklärte Abwässer ins Meer, die auch diesen Rückzugspunkt unzugänglich machten. International finanzierte Kläranlagen verbesserten die Situation vorübergehend, um dann im vergangenen Sommer wieder zusammenzubrechen.

Der Gazastreifen liegt also zwischen dem Mittelmeer auf der einen und Israel auf der anderen Seite. In der Antike lief eine der wichtigen Handelsrouten des Mittelmeerraums hier entlang. Im Süden führt ein weiterer Korridor – der Rafah-Übergang – nach Ägypten. Dieser Grenzübergang ist für die meisten dort lebenden Palästinenser die einzige Möglichkeit, den Gazastreifen zu verlassen und wieder zu betreten. Seit 2007 wird er in unregelmäßigen Abständen geöffnet und war längere Zeit geschlossen, entweder aufgrund der Sicherheitslage oder als Druckmittel gegen die Hamas.

Grafik: Mónica Rodríguez/Berliner Zeitung UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Der andere Landübergang – Erez – liegt im Norden. Für die meisten Bewohner des Gazastreifens war er in den letzten 15 Jahren ein ferner Traum. Ein humanitäres Visum ist einer der wenigen „Passierscheine“ nach Israel über Erez. Einige Tausend Palästinenser aus dem Gazastreifen dürfen auch unter friedlichen Umständen zu Arbeitszwecken nach Israel einreisen.

Der Gazastreifen wird oft als das größte Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet. Auch wenn es zahlreiche Gründe gibt, die zu dieser Entwicklung geführt haben, ist die Beschreibung durchaus zutreffend: Die meisten der 2,5 Millionen Einwohner können nicht nach Belieben ein- und ausgehen. Die Wirtschaft liegt seit Jahren am Boden und ein großer Teil der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es besteht keine Verbindung zum Westjordanland, das zusammen mit Gaza die Palästinensischen Gebiete bildet. Diejenigen, die auf der Suche nach Sicherheit und Lebensqualität ins Ausland auswandern können, haben das schon lange getan.

Trümmerhaufen als dystopische Spielplätze

Ausländische Journalisten können mit einem von der israelischen Regierung ausgestellten Presseausweis über den Grenzübergang Erez in den Gazastreifen einreisen. Früher musste man im neuen Terminal auf israelischer Seite ein Formular unterzeichnen, in dem bestätigt wurde, dass man die israelische Armee und die israelischen Behörden im Falle von Verletzungen oder Todesfällen nicht zur Verantwortung ziehen würde. Dann betrat man den langen, überdachten Tunnel, der oft unter dem Lärm entfernter Bombenangriffe auf die palästinensische Seite führte.

Auf der anderen Seite wurde man von Hamas-Polizisten, den Tanfiziya, begrüßt, ließ seinen Pass überprüfen und nahm eines der wartenden Taxis in Richtung Gaza-Stadt.



Im Jahr 2006 verlor die Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die Parlamentswahlen gegen die Hamas. In den folgenden Monaten kam es zu tödlichen Zusammenstößen zwischen den beiden Bewegungen, die 2007 in der Absetzung von Fatah-Funktionären und der Übernahme der Kontrolle über den Gazastreifen durch die Hamas gipfelten. Im Laufe der Jahre seit der Übernahme des Gazastreifens durch die Hamas wurden die Kontrollpunkte auf dem Weg zur Stadt immer zahlreicher.

Ein Kontrollpunkt der Hamas-Polizei Tanfiziya Katerina Alexandridi

Gaza-Stadt ist von der Grenze nur eine 15-minütige Autofahrt entfernt. Dazwischen: keine Vegetation, überall Eselskarren, ausgehungerte Pferde, zerstörte Gebäude, Trümmerhaufen und rostiger Stahl, wo man oft Kinder spielen sieht – eine Art dystopischer Spielplatz. Grenzgebiete, von denen aus die Kämpfer der Hamas oder des Islamischen Dschihad ihre Raketen abfeuern, sind sehr oft das Ziel israelischer Luftangriffe und von Artilleriebeschuss.



Doch mit Ausnahme der inoffiziellen Pufferzone an der Grenze zu Israel leben Menschen auch in Grenzgebieten wie Beit Lahia und Beit Hanoun im Norden oder in den relativ großen Städten Chan Yunis und Rafah im Süden.

Flüchtlingslager, die wie richtige Städte aussehen

Dann gibt es noch die Flüchtlingslager in Gaza, die nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948 für Palästinenser eingerichtet wurden, die aus dem heutigen Staat Israel geflohen sind oder aus ihren Häusern vertrieben wurden. In der Levante gibt es immer noch Dutzende solcher Lager, die in den 1940er-Jahren oder nach dem Sechstagekrieg von 1967 entstanden und von der UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) betrieben werden. In Gaza gibt es acht, die inzwischen wie Städte aussehen: Sie begannen als Felder voller Zelte und entwickelten sich zu festen Strukturen aus Beton. Die Gänge, die die Häuser voneinander trennen, sind so schmal, dass kaum zwei Personen hindurchpassen.

In vielerlei Hinsicht sind Flüchtlingslager ein idealer Nährboden für den Terrorismus: Überfüllt, von Kindern überrannt, kann man sich hier fast vor aller Augen verstecken. Flüchtlingslager werden häufig zum Ziel israelischer Luftangriffe, bei denen ganze Familien getötet werden.

Das blaue Logo der UNRWA ist überall zu sehen: Unter anderem betreibt die Organisation Schulen und verteilt Getreide, Mehl und andere Grundnahrungsmittel, für die die Menschen hier stundenlang Schlange stehen. Im Jahr 2007 schrieb ich: „Vor einem kleinen Raum haben die Frauen eine Schlange für den ‚magischen Umschlag‘ gebildet: Für jedes Mitglied der jeweiligen Familie entspricht die Summe darin etwa 10 Dollar pro Quartal. Diese Hilfe ist ihr einziges Einkommen. Schätzungen zufolge sind acht von zehn Palästinensern in Gaza auf humanitäre Hilfe der UNRWA angewiesen.“

Ein Junge sitzt auf einem Karren vor einem Hilfsverteilungszentrum der UNRWA im Flüchtlingslager Shati. Mahmoud Issa/Imago

Der Hamas-Führer Ismael Haniyeh, der derzeit in Katar lebt, hat selbst ein Haus im Flüchtlingslager al-Shati, in der Nähe von Gaza-Stadt, in dem UNRWA ihre Dienste anbietet. Auch andere hochrangige Köpfe von in der USA und der EU als terroristisch eingestuften Organisationen nennen Flüchtlingslager ihr Zuhause. Einmal hatte ich ein Treffen mit einem örtlichen Anführer des politischen Arms des Islamischen Dschihad zu einem Interview vereinbart. Ich wurde mit dem Auto aus Gaza-Stadt abgeholt und mit verbundenen Augen in ein Flüchtlingslager gebracht. Ich habe nie herausgefunden, welches es war.

Während meiner Zeit in Gaza habe ich nie eine Rakete aus der Nähe gesehen, bevor sie in Richtung Israel abgefeuert wurde. Von Zeit zu Zeit gab es von der Hamas begleitete Journalistenbesuche in den unterirdischen Tunneln, durch die Raketen (aber auch Kühe und sogar Autos) nach Gaza geschmuggelt werden und die auch als Lager dienen. Die meisten Tunnel wurden durch israelische Luftangriffe zerstört oder von Ägypten überschwemmt, aber neue, ausführliche Videos, die von der Medienabteilung des Islamischen Dschihad veröffentlicht wurden, zeigen, dass viele Tunnel immer noch weitgehend nutzbar sind.

Luxushotels und „menschliche Tiere“

Die Luftqualität in Gaza ist extrem schlecht. In den engen Straßen stehen meist Autos, die ihr Verfallsdatum längst überschritten haben und deren Auspuff dicken schwarzen Rauch ausstößt. Im Mittelstreifen brennen Säcke voller Müll.



Trotz der großen Armut und Isolation hat Gaza aber noch eine andere Seite. Eine, die nach dem großen Angriff der Hamas auf Israel bald ebenfalls der Vergangenheit angehören könnte: Auf einem ansonsten kargen Gelände gibt es grüne, fruchtbare Flecken – Olivenbäume und die süßesten Erdbeeren findet man im zentralen und südlichen Teil des Streifens.



Luxus gibt es ebenfalls, wenn auch nur für wenige. Im al-Rimal-Viertel von Gaza-Stadt stehen Villen und angesagte Cafés, die von Frauen ohne Kopftuch frequentiert werden. Am Dienstagmorgen tauchten Videos auf, die große Teile von al-Rimal als Trümmer zeigen.

In den letzten Jahren ist südlich von Gaza-Stadt sogar ein ganzes Luxusresort entstanden, wo sich bis zur Umsetzung des Abzugsplans von Ariel Scharon im Jahr 2005 die israelische Siedlung Netzarim befand.



Israel fordert nun die Palästinenser auf, den Gazastreifen zu verlassen, da es gerade erst mit dem Kampf gegen „menschliche Tiere“ beginne, wie Verteidigungsminister Yoav Gallant sie nannte. Wie ihnen das gelingen soll, bleibt unklar, da – wieder einmal – alle Grenzen dicht bleiben, auch die zu Ägypten.



