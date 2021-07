Washington - US-Präsident Joe Biden hält einen „heißen Krieg“ mit einer anderen Großmacht als Folge einer Cyber-Attacke für möglich. Biden sagte am Dienstag bei seinem ersten Besuch im Büro der Geheimdienstkoordination (ODNI) seit seinem Amtsantritt: „Wenn wir in einem Krieg, einem echten Krieg mit einer Großmacht enden, dann als Folge eines Cyberangriffs von großer Tragweite.“ Die Fähigkeiten für einen solchen Cyberangriff „nehmen exponentiell zu“, sagte Biden. Die Möglichkeit einer militärischen Auseinandersetzung mit einem anderen Staat als Folge von Hacker-Angriffen auf kritische Infrastruktureinrichtungen steht schon seit längerem im Raum. Das Problem ist allerdings, dass es faktisch unmöglich ist, einen Urheber für eine Cyber-Attacke zu überführen.

Für die US-Regierung in Washington stand in den vergangenen Jahren immer Russland an erster Stelle, wenn es um den Verdacht von Attacken geht. Dies dürfte sich verschoben haben – zulasten von China. Tyson Barker, Chefanalyst für Technologie und Geopolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), sagte der Berliner Zeitung: „41 Prozent aller Cyber-Angriffe kommen aus China. China will eine Supermacht werden und setzt daher alle Möglichkeiten ein, die es technologisch hat. Und diese Möglichkeiten sind beträchtlich.“

Russland sei dagegen „auf Destabilisierung ausgerichtet“. Immerhin versucht die neue US-Regierung einen neuen Anlauf des Dialogs mit Russland. Beim jüngsten Treffen zwischen Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf überreichte Biden Putin eine Liste von 16 Einrichtungen, deren Integrität für die USA von zentraler Bedeutung sei. Außerdem wurde eine gemeinsame Cyber-Arbeitsgruppe beschlossen. Barker ist allerdings skeptisch, dass es wirklich zu einer konstruktiven Zusammenarbeit kommen werde.

Die Biden-Regierung sehe die Cyber-Gefahren aus China als vorrangig an: „Die Regierung hat keine einzige der von der Trump-Administration verhängten Strafmaßnahmen zurückgezogen im Gegensatz zur Übereinkunft über Nord Stream 2.“ Die Stimmung habe sich in den vergangenen Jahren auch in Europa gegen China gedreht, so Barker.

Barker verweist auf die führende Rolle, die Huawei mit vielen Komponenten der Backend-Infrastruktur spielt, etwa in der Zusammenarbeit mit Europa. Das müsse auch Folgen für deutsche Technologie-Entscheidungen haben: „Deutschland muss seinen Einkauf von 5G-Technologie in Übereinstimmung mit der Nato tätigen.“ Dies betreffe die Deutsche Telekom, die eng mit Huawei kooperiere. Barker erwartet, dass der Druck auf Washington in dieser Frage nicht nachlassen werde: „Die nächste Bundeskanzlerin oder der nächste Kanzler werden die Verantwortung haben, die richtige Entscheidung zu treffen.“

Kurzfristig werde zwar eine Zusammenarbeit nicht zu vermeiden sein, doch bis 2025 sollte sich die „Telekom nach billigen und sicheren Alternativen umsehen, mit denen Huawei ersetzt werden kann“, sagt Barker. Europa habe mit „Ericsson und Nokia hervorragende Unternehmen, die in diesem Segment eine führende Rolle weltweit spielen können“. Auch die US-Regierung hat Interesse an einem alternativen Angebot zu Huawei: US-Präsident Donald Trump hatte sogar einen gesellschaftsrechtlichen Einstieg der USA bei Ericsson in die Diskussion gebracht.

Die Unabhängigkeit von China sei auch jenseits des militärischen Aspekts von zentraler Bedeutung. Barker: „Spätestens seit Snowden sind wir uns bewusst, wie tief die großen Technologieunternehmen in das tägliche Leben eingreifen. Und da müssen Fragen nach Menschenrechten, Datenschutz und Demokratie gestellt werden.“ Barker räumt ein, dass es in diesem Bereich auch auf US-Seite nicht zum Besten bestellt sei: „Wir müssen wieder dazu kommen, dass die Nachrichtendienste die Privatsphäre der Bürger respektieren. Hier herrscht zu viel Intransparenz, die Nutzer haben keine Kontrolle mehr, was mit ihren Daten bei Google oder Facebook geschieht.“

Doch anders als mit China gäbe es in diesen Fragen gemeinsame Werte zwischen den USA und Europa: „China will sein politisches System weltweit etablieren. Und es ist kein System der Freiheit des Individuums, sondern ein System des kommunistischen Kollektivs. In Verbindung mit ,Big Data‘ ist das sehr gefährlich. Mich besorgt, dass der chinesische Handy-Anbieter Xaomi bereits die Nummer zwei in Deutschland ist und dass TikTok der Anbieter mit den am meisten heruntergeladenen Apps in Europa ist.“ Daher müsse es eine Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa geben, bei denen der Datenschutz wirklich sichergestellt sei.

Barker warnt jedoch vor einer globalen „Nationalisierung“ des Internet: „Wenn wir alle Daten nach Europa holen, und alle Amerikaner ihre Daten in den USA haben, und die anderen Länder es genauso machen, dann haben wir eine ,westfälische‘ Datensouveränität, also eine Zersplitterung. Dies hätte zur Folge, dass globale Probleme wie etwa der Klimawandel nicht mehr global gelöst werden könnten. Außerdem wäre das Internet dann kein Raum mehr für privatwirtschaftliches Unternehmertum, sondern unter der vollständigen Kontrolle der jeweiligen Regierungen. Das kann man sich in einer freiheitlichen Rechtsordnung nicht wünschen.“