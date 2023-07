Vor und nach dem Nato-Gipfel wird in der Ukraine weitergekämpft. In der Mainstream-Debatte fehlt ein Plan für eine nicht-militärische Lösung. Wie könnte diese aussehen? Eine Analyse.

Kurz vor dem Nato-Gipfel kommt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, auf der Prager Burg an. Petr David Josek/AP

Plan A war der erfolgreiche Durchstoß ukrainischer Truppen zum Asowschen Meer oder wenigstens bis zur Stadt Melitopol vor dem Nato-Gipfel in Vilnius am 11./12. Juli. Plan A wird nicht in Erfüllung gehen – es geschähe denn ein ukrainisches Sommmerwunder. Die Russen haben aus ihren Fehlern gelernt; inzwischen beherrschen sie das Handwerk. Tief gestaffelte Verteidigungslinien, ausgedehnte Minenfelder, intensiver Artilleriebeschuss und die russische Luftüberlegenheit lassen die ukrainische Offensive verbluten.