Krieg der Hamas gegen Israel: Welche Rolle spielt Katar?

Der Krisen-Alltag im politischen Berlin nimmt kein Ende. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Regierungserklärung die volle Solidarität mit Israel bekundete, forderte die Ampel-Koalition mehrere Staaten auf, die finanzielle Unterstützung der islamistischen Terrororganisation Hamas zu beenden. Wenige Stunden später kam es dann zu einem Treffen zwischen Scholz und dem katarischen Emir, Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani – einem der mutmaßlich größten Hamas-Finanziers.

Das Treffen stand schon länger im Terminkalender des Bundeskanzlers, schließlich blicken Deutschland und der rohstoffreiche Wüsten-Staat Katar auf über 50 Jahre diplomatische Beziehungen zurück. Katar, mit unter drei Millionen Einwohnern und von der Größer her kleiner als Sachsen-Anhalt, kommt hierzulande immer häufiger in den Schlagzeilen vor: ob als Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft oder als Energielieferant.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unterzeichnete erst im vergangenen Jahr einen langjährigen Deal mit dem Emirat: Ab 2026 versorgt Katar Deutschland mit zwei Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr. Der Kleinstaat galt als Lösung für das weggefallene Öl und Gas aus Russland.

Doch Gespräche über die wirtschaftlichen Verflechtungen – der katarische Staatsfonds QIA ist darüber hinaus an Unternehmen wie Volkswagen, Siemens oder der Deutschen Bank beteiligt – geraten aufgrund der Lage im Nahen Osten in den Hintergrund. Katar ist nämlich ein geopolitisch relevanter Faktor im Krieg zwischen der Hamas und Israel.

Befreiung der Geiseln hat höchste Priorität

Während zwar die ersten deutschen Staatsbürger im Laufe des Donnerstags mit Lufthansa-Maschinen aus Israel ausgeflogen wurden, sitzen im Gazastreifen noch Hunderte von Geiseln aus aller Welt fest – unter ihnen wohl auch einige Deutsche. Scholz kündigte an, man werde diskret handeln und Kanäle mit Staaten im Nahen Osten suchen, die helfen können. Ein solcher Vermittler ist: Katar.

Das Wüsten-Emirat pflegt zu beiden Kriegsparteien mehr oder weniger politische Beziehungen. Israel eröffnete 1998 eine Handelsvertretung in der Hauptstadt Doha, die jedoch wie eine Art Botschaft agierte. Zwar wurde die Vertretung zum Ende der zweiten Intifada 2006 geschlossen; die politischen Kontakte zwischen Jerusalem und Doha blieben jedoch bestehen. Erst wenige Tage vor Beginn des jüngsten Angriffs der Hamas hatte Katar erfolgreich zwischen den verhassten Parteien vermittelt: Für Tausende palästinensische Gastarbeiter wurden zum Beispiel Erleichterungen innerhalb Israels vereinbart.

Das sogenannte Abraham-Abkommen von 2020, eine diplomatische Initiative, die zur Entspannung im Nahen Osten führen sollte, unterzeichnete Katar im Gegensatz zu den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Bahrain allerdings nicht.

Die Hamas-Führung um Ismail Hanija führt die Geschäfte der Terrororganisation aus Doha aus. Ashraf Amra/apaimages/Imago

Denn nicht nur Israel oder ihr wichtigster Verbündeter, die USA, mit ihrem größten Militärstützpunkt in der Region, haben gute Beziehungen zum Emirat. Auch die politische Führung der Hamas, mit einem 15-köpfigen Politbüro unter Vorsitz von Ismail Hanija, residiert seit über einem Jahrzehnt in Doha. Die katarische Führung selbst hat beispielsweise Israel für das Blutbad vom vergangenen Wochenende verantwortlich gemacht. Das Außenministerium in Doha verwies dabei – ähnlich wie die Hamas – auf „die ständigen Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes“.

Darüber hinaus rief von Doha aus der ehemalige Hamas-Chef Chalid Maschal Muslime für Freitag zu Protesten in der arabischen Welt auf, um die Palästinenser zu unterstützen. Israels Nachbarstaaten wurden von ihm aufgefordert, sich dem Krieg anzuschließen. Katar gilt neben dem Iran als größter finanzieller Unterstützer der Hamas; Gehälter werden aus Doha bezahlt; außerdem bekommt der Gazastreifen für Infrastruktur- und Wohnungsprojekte Geld aus dem Wüsten-Staat.

Katar steht in diesem Zusammenhang also zwischen beiden Kriegsparteien. Für die Erbmonarchie im Persischen Golf ist eine solche Politik Kalkül – will man doch in der krisengebeutelten Region als relevanter Akteur wahrgenommen werden. Auch die umstrittene Entscheidung der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft im Vorjahr passt in ein solches Bild: Katar will in der Weltpolitik mitmischen und an Einfluss gewinnen. Tamim bin Hamid al Thani verfolgt in der Hinsicht eine Art multi-vektorale Außenpolitik und könnte Doha zum Schauplatz von Verhandlungen anbieten. Ein möglicher Gesprächskanal zwischen israelischen Behörden und der Hamas könnte somit über den Umweg des Bundeskanzleramts bis nach Katar führen.

Wird Doha zwischen Israel und der Hamas vermitteln können?

In dem Zusammenhang sprechen Experten vor allem über die sogenannte Track-II-Diplomatie, also eine Art Hinterzimmer-Diplomatie, in der nicht-offiziellen Akteure auf neutralem Boden zusammenkommen und versuchen, Lösungswege aus einer Krise auszuloten. In mehreren internationalen Berichten wurde schon spekuliert, dass sich Katar mit Unterstützung der USA darum bemüht habe, eine Freilassung gefangengenommener israelischer Frauen im Gazastreifen zu erwirken, im Austausch gegen palästinensische Frauen in israelischen Gefängnissen.

Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte hinsichtlich des Treffens zwischen Scholz und dem Emir von Katar, man müsse einerseits den Einfluss Katars auf die Hamas zur Freilassung von Geiseln nutzen – andererseits auch deutliche Worte finden, um die Finanzierung der Terrororganisation zu unterbinden.

Zuvor hat schon Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Hamas-Finanzierung durch Katar kritisiert. „Da haben wir viele, viele kritische Fragen“, sagte sie in einem „Tagesthemen“-Interview.