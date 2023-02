Kriegs-Jahrestag: Kunst und Panzer vor russischer Botschaft Mit einer Kunstaktion vor der russischen Botschaft in Berlin soll an den Jahrestag (24. Februar) des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erinnert we... dpa

Berlin -Mit einer Kunstaktion vor der russischen Botschaft in Berlin soll an den Jahrestag (24. Februar) des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erinnert werden. Organisiert wurde die interaktive Installation „Russkij Mir“ (Russisch für „Russischer Friede“ oder „Russische Welt“), die am Mittwoch eröffnet wurde, vom Zentrum für Strategische Kommunikation und Informationssicherheit in Kiew.