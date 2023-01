Kriegserklärung an Russland? Baerbock zeigt Rückgrat, Scholz interessiert sich nur für sich selbst

Das war ein Paukenschlag für alle Politikjournalisten in Deutschland. Da wurden sie alle einmal aus der Lethargie ihrer Tätigkeit gerissen.

Denn was die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock da vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg von sich gegeben hatte: skandalös. „Wir kämpfen Krieg gegen Russland“, so die Übersetzung eines der Wortfetzen aus ihrer in englischer Sprache gehaltenen Rede.

Haben wir richtig gehört? Wir sind im Krieg gegen Russland? War das etwa eine deutsche Kriegserklärung an Putin?

Für viele Journalisten, Angehörige der Opposition, darunter vor allem für Mitglieder der AfD-Fraktion und für all diejenigen Unterstützer von Harald-Welzer-Briefen gegen „Kriegstreiberei“ klang es jedenfalls so. Ein Ruck ging durch die deutsche Angst-Gesellschaft. Sogar der ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, der sonst für seinen transatlantischen Ehrgeiz (in seinem Springer-Büro hing eine USA-Flagge) bekannt ist, stellte in diesem Fall sogar seinen Grünen-Hass über seine Liebe zu den USA.

Julian Reichelt und der Spiegel sind einer Meinung

Auf Twitter schrieb Reichelt: „Wie wenig Annalen Baerbock ‚eher vom Völkerrecht‘ kommt, erkennt man daran, dass sie Russland mal so nebenbei den Krieg erklärt.“ Und auch der Spiegel-Journalist Veit Medick empörte sich, ebenfalls auf Twitter: „Schon einigermaßen unfassbar, dass die Außenministerin, deren (fast einziger) Job es ist, Worte auf die Goldwaage zu legen, so ein Ding raushaut.“

Außenministerin Baerbock, aufgenommen im Rahmen einer Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg. Imago

Wer allerdings in ein paar Sätze vor der vermeintlichen „Kriegserklärung“ in die englischsprachige Rede einsteigt, der kommt wohl zu einem anderen Urteil. Im Wortlaut heißt es dort auf Englisch: „And therefore I said already in the last days. Yes we have to do more to defend Ukraine. Yes we have to do more also on tanks. But the most important and the most crucial part is that we do it togehter. And we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other.“

Scholz zaudert, Baerbock zeigt Rückgrat

Nun ist das natürlich, lieber Julian Reichelt und liebe empörte und vielleicht auch verängstigte Leser, wahrlich keine Kriegserklärung an Russland. Es handelt sich hier lediglich um einen ganz ehrlichen und ungeschönten Blick der Außenministerin und Politikerin Baerbock auf die Lage. Die in ihrer Rede – zu Recht, wie ich finde – genervt vom Zögern und Zaudern ihres Bundeskanzler in den vergangenen Tagen wirkt und dieses Gefühl hier mit klaren Worten äußert.

Hier spricht die besorgte Einwohnerin des europäischen Kontinents und Mutter Annalena Baerbock. Und die Politikerin, die den Zusammenhalt der zivilisierten Welt beschwört und eindeutig gegen den brutalen russischen Angriffskrieg in der Ukraine Stellung bezieht. Auch deswegen finde ich die Reaktionen auf ihre Rede auch so bizarr.

Annalena Baerbock am Dienstag in Straßburg: eine Politikerin mit Rückgrat, die auch den Mut hat, ihrem Vorgesetzten, Bundeskanzler Olaf Scholz, zu widersprechen. AP Photo/Jean-Francois Badias

Baerbock in Straßburg: Klartext statt Kauderwelsch

Denn bei den meisten anderen gesellschaftlichen Themen in diesem Land verlangen wir ja immer Klartext von unseren Politikern und sind genervt wenn etwa ein Karl Lauterbach hochkompliziertes Kauderwelsch absondert, das kaum ein Bürger verstehen kann und will. Und das zu Recht kritisiert wird. Sonst sind wir ja sehr gut darin, etwa den Bundeskanzler zu kritisieren, der in gewohnter Regelmäßigkeit entweder um den heißen Brei herumlamentiert oder eben gar nichts (siehe Warburg-Affäre) zu relevanten Themen sagt.

Und jetzt? Redet eine Politikerin mal Klartext und dann ist es der über-intellektualisierten deutschen Öffentlichkeit, dem Spiegel und Julian Reichelt auch wieder nicht Recht. Das zeugt nicht von Größe, sondern von Missgunst und bestätigt nur die obsessive deutsche Sehnsucht nach Mittelmäßigkeit, die jede Exzellenz in ihrer Mitte im Keim zu ersticken versucht.

Wir sollten der Außenministerin danken

Dabei sollten wir unserer Außenministerin für ihre Rede danken, und wir alle wissen, dass sie keine Bundeswehr-Soldaten und auch keine Kampfjets in die Ukraine schicken möchte. Denn Annalena Baerbock hat mit ihren emotionalen Worten Rückgrat bewiesen. Und sie hat auch bewiesen, dass sie nicht nur bei der Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels einen klaren moralischen Kompass hat. „She does actually care“, würde der Engländer dazu sagen. Oder: „She calls a spade a spade.“ Sie redet Klartext.

Und auch wenn ich viele vor allem innenpolitische und wirtschaftspolitische Vorhaben (autofreie Innenstädte zum Beispiel) ihrer Partei persönlich nicht teile, Annalena Baerbock will etwas bewegen, sie hat eine Vision für dieses Land und riskiert dafür sogar, wie heute, einen Shitstorm.

Scholz wirkt wie ein Apparatschik ohne Kompass

Ein primitiv programmierter Algorithmus würde beim Wort „Krieg“ natürlich sofort anschlagen und automatisiert canceln. So kommen einem die Kritiker von Baerbock jedenfalls vor. Nun ist Annalena Baerbock schlauer als ihre Kritiker. Warum? Weil sie politische Hierarchien offenbar funktional hinterfragt und nicht wie ein Apparatschik als gottgegebene Tatsache hinnimmt.

Und das sind alles Eigenschaften, die man unserem Bundeskanzler, dem Berufspolitiker Olaf Scholz nicht uneingeschränkt nachsagen kann. Wirkt es doch auf mich so, als ob beim Bundeskanzler das Land und die Menschen nicht an erster Stelle auf der Agenda stehen. Oder um es anders zu sagen: Annalena Baerbock interessiert sich für die Welt, Olaf Scholz dagegen meist nur für seine eigene politische Karriere. Oder spielt er ein eigenes Spiel, dessen Regeln wir nicht kennen?

