Am Mittwoch machten unappetitliche Nachrichten die Runde. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), mehrere Bundestagsabgeordnete, Medienunternehmen, Polizeibehörden und andere öffentliche Institutionen erhielten Briefe, denen ein paar Fleischstücke beigelegt worden waren. Ganz offenbar wollen die Absender Stimmung machen. In Drohbriefen kündigten sie blutigen Widerstand gegen eine allgemeine Impfpflicht an.

Jeden Tag geht das jetzt so. Die einen marschieren auf der Straße, die anderen schwenken drohend Fackeln vor den Häusern von Politikern, Dritte diskutieren Mordpläne gegen einen Ministerpräsidenten auf einer öffentlichen Plattform. Es ist ein anschwellendes Kriegsgeheul zu vernehmen auf allen Kanälen und, ja, es fällt zunehmend schwerer zu unterscheiden, welche Dinge von Wichtigtuern und Menschen mit einem eigenartigen Spaß an Drohgebärden kommen und wo echte Gefahr droht.

Tatsächlich sind letztere Kriminelle und Psychopathen. Wahrscheinlich sind sie aber doch in der deutlichen Minderheit. Das Problem ist nur, woher weiß man das im konkreten Fall? Es verunsichert, wenn man solche Post bekommt, wenn man davon hört und darüber liest und genau darum geht es hier. Es ist eine Strategie der maximalen Verunsicherung und man sollte solchen Aktivisten ausschließlich ruhig und besonnen begegnen. Polizeibehörden ermitteln und wer sich strafbar macht, wird vermutlich gefunden werden.

Alle anderen sollten jetzt ihre Reflexe unterdrücken. Wir brauchen nicht mehr Staat. Wir haben genug davon und die zuständigen Behörden arbeiten auch bereits. Die Politik wäre vielleicht eher bereit, Zugeständnisse zu machen. Das wäre aber auch ein Fehler. Hier hilft nur, das Trommeln zu ignorieren. Eine Impfpflicht muss ohnehin abgewogen werden in einem Gesetzgebungsprozess. Das werden wir alle aushalten müssen: die Politik, wir Bürger und auch die Trommler.