Nach jüngst veröffentlichten Bildern gefesselter Leichen ukrainischer Zivilistinnen und Zivilisten wurden erneut international Vorwürfe der Kriegsverbrechen und Forderungen nach noch härteren Sanktionen gegen Russland laut. Die Tötung der Menschen, die in den Bildern zu sehen sind, sorgen für Entsetzen. Der Kriegsreporter Enno Lenze hat die Szenen mit eigenen Augen beobachtet. Er war war bis Montag vor Ort in Butscha. Wir sprachen mit ihm aus Lviv.

Vadim Ghirda/AP/dpa Ein wenig Halt mitten im Kriegsgeschehen geben sich diese zwei Menschen in Butscha. Der Abzug russischer Truppen aus der Region um Kiew hat das Ausmaß der Gräueltaten an der Zivilbevölkerung sichtbar gemacht.

Berliner Zeitung: In Butscha wurden jüngst auf Straßen liegende Leichen von Zivilistinnen und Zivilisten entdeckt. Überrascht Sie das?

Ich habe als Kriegsreporter beobachtet, wie der IS Irak überrannt hat. Daher muss ich sagen: Mich überrascht das gar nicht. Das ist in den Kriegen, die ich miterlebt habe, sogar üblich. Kriegsverbrechen werden in Deutschland als etwas Besonderes oder Außergewöhnliches gesehen. Ich wüsste aber kein Beispiel, wo es sie nicht gegeben hat. Ja, die Bilder erschossener Zivilisten waren sehr drastisch. Aber in den Berichten aus der Ukraine oder aus anderen Ländern, wo die russische Armee im Einsatz war, gab es immer sehr ähnliche Bilder. Insofern haben die Journalisten hier vor Ort eigentlich nur darauf gewartet, wann diese Bilder kommen. Sie waren weniger überrascht, als sie kamen.

Sind in Butscha jetzt noch Zivilistinnen und Zivilisten vor Ort?

Ich war bis Montag in Butscha, hier sind ein paar Zivilisten, wenige. Es gibt Leute, die wollen ganz einfach nicht gehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen: Als Beobachter ist es relativ schwer, zu sagen, wie viele wirklich noch vor Ort sind oder die Stadt verlassen haben. Oder wie viele einfach zuhause bleiben.

Sie sind kürzlich in Lviv angekommen. Wie ist die Lage dort?

Hier in Lviv herrscht ganz normales Straßenleben. Es wirkt, als wäre alles wie immer. Cafés und Geschäfte haben offen, die Sonne scheint, Kinder fahren Skateboard. Nur gibt es überall diese Sandsackstapel und Betonblöcke, wie kleine Straßensperren, die nicht wirklich benutzt werden, aber durch die man auf Zuruf die Straße dicht machen kann. Vor fünf Minuten hatten wir den letzten Luftangriffalarm. Aber kaum jemand interessiert sich mehr dafür. Alle laufen draußen rum, obwohl die Sirenen heulen.

Und für die Leute die die Kriegsverbrechen in #Butscha und drum rum in Zweifel ziehen: wie blöd seid ihr?! Meint ihr, wie denken uns das alles aus und haben die Leute dahin geschleppt?! Ich habe hier tote Zivilisten mit eigenen Augen gesehen #ukraine pic.twitter.com/F7h7dG3BPh — Enno Lenze | Ukraine (@ennolenze) April 3, 2022

Woran liegt das in Ihren Augen?

Der Alarm gilt für Lviv und die Region drumherum. Der erste Alarm wird immer dann ausgelöst, wenn irgendetwas im Anflug ist, was also grob in die eigene Richtung geht. Eine Art Warnung: Vorsicht, da könnte was kommen. Die letzten Tage gab es das hier mehrmals am Tag. In der Regel passiert nie was. Normalerweise gibt es so nach einer halben Stunde Entwarnung. Wenn es allerdings einen zweiten Alarm gibt, der auf den ersten folgt, dann fangen Leute an zu rennen.

Sie beschreiben eine Art Normalität. Handelt es sich bei den Leuten, die noch in Lviv sind, um den „harten Kern“? Was müsste in Ihren Augen passieren, dass sie ebenfalls flüchten?

In Lviv geht man davon aus, dass um die 90 Prozent der Leute noch hier sind. Es ist relativ weit weg vom Geschehen und eben sehr nah an der polnischen Grenze. Wenn die russische Truppen wirklich nochmal näher kommen sollten, wäre man in einer knappen Stunde dort. Ich denke, die Leute würden fliehen, sobald es eine akute Bedrohung gäbe. Aber so wie es jetzt aussieht, haben sie eigentlich keinen Grund dazu.

Rodrigo Abd/AP/dpa 04.04.2022, Ukraine, Butscha: Ein ukrainischer Soldat geht in Butscha mit Kindern an zerstörten Autos vorbei.

Zelensky warnte heute, dass in anderen von Russland besetzten Regionen „noch Schlimmeres“ passieren könnte als in Butscha. Halten Sie die Einschätzung für realistisch?

Ja, absolut. Gerade da, wo die tschetschenischen Truppen von Ramsan Kadyrow eingesetzt worden sind. Sie gelten ja als besonders brutal und sind für Kriegsverbrechen bekannt. Kollegen von CNN sind in diesen Gebieten unterwegs. Sie sagen, die Situation sei in den Gebieten, die weiter östlich als Kiew liegen, wohl richtig übel.

Seit wann sind Sie vor Ort in der Ukraine?

Ich bin hier seit Donnerstag. Ich war zuvor im Irak. Als ich in der Ukraine ankam, wurden wir durch einen regelrechten Zufall durchgelassen. Wir waren quasi die ersten, die wieder in bestimmte Gebiete reingelassen wurden. Dadurch hatten wir am Samstag Zugang und kamen auch in Butscha vorbei.

Auf Twitter äußern Sie sich sehr deutlich über Leute, die Desinformation hinter den Bildern von Butscha vermuten.

Mich regen so Leute einfach maßlos auf. Ich weiß nicht, wie wir in einem Land, in dem wir so viel kostenlose Bildung haben, so dumm sein können. Welcher Mensch, der ein bisschen nachdenkt, glaubt allen Ernstes, dass Journalisten hier Schauspieler mitbringen würden, um Headlines zu produzieren? Dafür muss man ganz schön daneben sein.

Rodrigo Abd/AP/dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert um ihren Mann, der in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurde.

Sie waren jüngst auch im Irak und anderen nahöstlichen Ländern. Wie beurteilen Sie das Ungleichgewicht im Medieninteresse an der Ukraine im Verhältnis zu anderen Kriegen und Konflikten, etwa in Irak, Jemen oder Afghanistan? Irritiert Sie das?

Ja, schon. Ich war selbst in Afghanistan, das war knapp drei Wochen, nachdem die Taliban das Land übernommen hatten, zu einem Zeitpunkt, als man noch nicht einfliegen durfte. Die Aufmerksamkeit hält leider oftmals nicht lange. Etwas Ähnliches sehen wir jetzt auch in der Ukraine. Das Thema war gewissermaßen ausgelutscht, die Leute guckten in Deutschland auf einmal nicht mehr jeden Morgen, was passiert. Doch Bilder von Zivilisten, die beim Abzug der russischen Truppen gefesselt und erschossen wurden, sind eben einfach sehr konkret. Das ist kein Bild, das sagt: ‚Da war jemand zur falschen Zeit am falschen Ort, als der Panzer vorbeirollte.‘ Dieses Bild sagt: ‚Es könnte jeden treffen.‘ Und es ist eben auch einfach hochgradig moralisch verwerflich. Deswegen liegt hier jetzt der Fokus. Aber ich fürchte, das Interesse wird bald auch wieder abflauen und weiterwandern.

Werden wir in der Ukraine eine Entwicklung sehen wie im Tschetschenienkrieg, dass sich der Krieg über Jahre hinweg zäh zieht? Was ist Ihre Einschätzung?

Ich denke, wir werden so etwas nicht in Kiew und auch nicht im Westen des Landes sehen. Aber im Osten des Landes, dort wo genügend Leute pro-russisch eingestellt sind, kann ich mir das schon vorstellen, dass sich die Situation über Jahre hinzieht. Die russische Armee könnte Waffen in die Region liefern und so für Unruhe sorgen. Sodass sich die Situation in Teilen des Landes zu einem andauernden Bürgerkrieg um die Region entwickelt.

Efrem Lukatsky/AP/dpa 04.04.2022, Ukraine, Butscha: Ukrainische Soldaten untersuchen zerstörte russische Militärfahrzeuge nach einem Gefecht. Angesichts der schockierenden Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen schärfere Sanktionen gegen Russland vor.

Halten Sie die Art und Weise, wie Deutschland gegenüber Putin auftritt, für ausreichend?

Deutschland war nie federführend gegen Putin. Sie sind immer nur sehr halbherzig hinterher gehumpelt. Ich finde das im Großen und Ganzen absolut lächerlich. Auch, wenn man sich anguckt, wie Deutschland Waffen liefert, die wir seit 30 Jahren im Lager stehen haben. Das ist, wie wenn man mit einem Glas Wasser zu einem brennenden Hochhaus kommt und sagt: ‚Ja, aber mit Wasser löscht man doch Feuer!‘. Die Frage lautet: ‚Wie hoch war dein Anteil im Verhältnis zu dem der Feuerwehr?‘. Die Amerikaner und die Briten haben hier viel mehr Personal vor Ort. Sie sind stärker eingebunden in den Kampf und liefern eine Frachtmaschine nach der anderen und militärischen Nachschub. Währenddessen wird in Deutschland diskutiert, ob wir 500 Stinger-Raketen liefern können. Ich finde, das ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Hätte man nichts gemacht, hätte man sich weniger lächerlich gemacht als mit dieser Art Pseudo-Hilfe.

Wie lange planen Sie vor Ort in der Ukraine zu bleiben?

Mein eigentlicher Plan war es, nach Kiew zu fliegen. Kiew scheint jetzt aber erstmal sicher zu sein. Was in Kharkiv in den nächsten Wochen und Monaten passiert, wird hingegen interessant bleiben. Im Moment sind aber bereits eine Menge guter Kollegen auf dem Weg dorthin. Daher werde ich jetzt erstmal nach Hause fahren. Und von dort aus entscheiden, was das nächste Thema ist.

