Kriegsverbrechen in Syrien: Angeklagter schweigt

Berlin -Gegen einen Mann, der 2014 in der syrischen Hauptstadt Damaskus eine Granate absichtlich in eine Menschenmenge abgefeuert und Zivilisten getötet haben soll, hat am Kammergericht Berlin ein Prozess begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen unter anderem Kriegsverbrechen und Mord in sieben Fällen vor. Er habe laut Anklage aus Rache gehandelt. Zu Beginn des Prozesses am Donnerstag schwieg der angeklagte Geflüchtete zu den Vorwürfen. Er werde sich allerdings zu seinem Lebenslauf äußern, kündigte einer der Verteidiger an.