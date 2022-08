Kriegsverbrechen in Syrien: Angeklagter schweigt vor Gericht Hunderte Menschen standen dicht gedrängt und warteten auf Hilfspakete, als eine Granate in Richtung der Menge abgefeuert wurde. Jahre später wird einem aus S... dpa

ARCHIV - Vor dem Berliner Kammergericht begann der Prozess gegen den den 55-nährigen Angeklagten. Ole Spata/dpa

Berlin (dpa) – -Nach mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Syrien vor mehr als acht Jahren hat am Berliner Kammergericht der Prozess gegen einen 55-Jährigen begonnen. Der Mann soll 2014 als damaliger Kämpfer einer Miliz in der syrischen Hauptstadt Damaskus aus Rache eine Granate absichtlich in eine Menschenmenge abgefeuert und Zivilisten getötet haben.