Kritik an Nancy Faeser: Gewerkschaft der Polizei will mobile Grenzkontrollen

Diese Meldung vom Wochenende schockierte ganz Deutschland: Sieben Menschen kamen ums Leben, als ein Schleuser auf der Flucht vor der Polizei in Bayern verunglückte. An Bord des überfüllten Kleintransporters saßen 23 illegale Migranten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zog daraus umgehend Konsequenzen: Seit Montagabend führt die Bundespolizei stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz durch.