Kritik an Kürzung bei Stipendienprogramm für Landärzte

Potsdam -Die Kassenärztliche Vereinigung in Brandenburg hat Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) vorgeworfen, sie verstärke mit einer Kürzung bei Landärzte-Stipendien den Ärztemangel. „Die ambulant tätigen Kolleginnen und Kollegen sind die zentralen Anker der medizinischen Versorgung in Brandenburg - und nicht die Krankenhäuser“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Catrin Steiniger, laut einer Mitteilung am Freitag. Es sei unverständlich, dass jetzt nur die Krankenhäuser vom Land finanziell unterstützt würden und gleichzeitig bei akutem Ärztemangel das erfolgreiche Stipendienprogramm für Medizinstudierende zusammengestrichen werde. Das Flächenland Brandenburg müsse aber ein attraktiver Standort für junge Ärztinnen und Ärzte bleiben.