Kuba sagt traditionelle Parade am Tag der Arbeit ab Es fehlt Benzin im Karibikstaat: Zuvor waren bereits Uni-Veranstaltungen und ein Konzert ausgefallen. Das Land erlebt derzeit eine massive Auswanderungswelle. dpa

Havanna -Wegen des Benzinmangels auf Kuba fällt in dem sozialistischen Inselstaat die traditionelle Parade am 1. Mai in Havanna aus. Der Tag der Arbeit werde unter der Bedingung maximaler Sparsamkeit begangen, sagte der Generalsekretär der staatlichen Gewerkschaft CTC, Ulises Guilarte, laut Staatsmedien.