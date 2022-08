Kubas Regierung ordnet Staatstrauer nach Großbrand an Ein Feuer-Inferno zerstört große Teile eines Treibstofflagers, zwei Feuerwehrmänner sterben beim Kampf gegen die Flammen, weitere Menschen werden vermisst. I... dpa

Flammen und Rauch steigen vom brennenden Treibstofflager in der Nähe des Hafens von Matanzas auf. Ismael Francisco/AP/dpa

Matanzas -Nach dem verheerenden Großbrand in einem Treibstofflager im Norden von Kuba hat die Regierung in Havanna eine eintägige Staatstrauer angeordnet. Von Donnerstagmorgen bis Freitagabend (Ortszeit) seien die Flaggen an öffentlichen Gebäuden und militärischen Stützpunkten auf halbmast zu setzen, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit.