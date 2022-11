Kubicki will Aktivisten nach Farbanschlag Rechnung schicken FDP-Vize Wolfgang Kubicki will nach dem Farbanschlag auf die Parteizentrale in Berlin die Rechnung für die Reinigung an die Klimaaktivisten schicken. „Die Ko... dpa

Berlin -FDP-Vize Wolfgang Kubicki will nach dem Farbanschlag auf die Parteizentrale in Berlin die Rechnung für die Reinigung an die Klimaaktivisten schicken. „Die Kosten der Reinigung unserer Geschäftsstelle werden selbstverständlich den kriminellen Aktivisten in Rechnung gestellt“, sagte Kubicki am Freitag dem „Spiegel“. Die Gruppe „Letzte Generation“ hatte am Mittwoch vor den Parteizentralen der Ampelparteien protestiert und sie mit oranger Farbe beschmiert.