Kuhle: Bundestag soll Zugang für Ex-AfD-Abgeordnete prüfen

ARCHIV - Zu sehen ist Konstantin Kuhle FDP-Fraktionsvize. Mia Bucher/dpa/Archivbild

Berlin -Nach den jüngsten Festnahmen in der „Reichsbürger“-Szene hat FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle eine Überprüfung der Zugangsberechtigung zum Bundestag für alle ehemaligen AfD-Abgeordneten gefordert. „Die Ereignisse um die frühere AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, die am Mittwoch wegen ihrer möglichen Verstrickung in Terrorpläne festgenommen wurde, machen eine erneute Überprüfung der Zugänge für frühere AfD-Abgeordnete nötig“, sagte der Innenpolitiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.