Künast kritisiert Aktionen der Gruppe „Letzte Generation“ Die Grünen-Politikerin Renate Künast übt scharfe Kritik an den Aktionen der Klimagruppe „Letzte Generation“. „Ich will, dass wir in der Sache weiterkommen, a... dpa

ARCHIV - Ein Aktivist der Gruppe "Letzte Generation", blockiert eine Kreuzung. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Grünen-Politikerin Renate Künast übt scharfe Kritik an den Aktionen der Klimagruppe „Letzte Generation“. „Ich will, dass wir in der Sache weiterkommen, aber seit Tagen diskutieren wir, ob Kartoffelbrei an Kunstwerken eine geeignete Demonstrationsform ist“, sagte die 66-Jährige dem Magazin „Stern“. Damit habe es die Gruppe in die „Tagesschau“ geschafft, sagte Künast. „Aber geändert hat sich dadurch nichts.“