Kundgebung in Potsdam für mehr Naturschutz

Potsdam (dpa/bb) -Naturschützer haben in Potsdam anlässlich des Weltnaturgipfels in Kanada mehr Artenschutz gefordert. Vor dem Landtag beteiligten sie sich am Samstag an einer Aktion, bei der sie sich als Tiere und Pflanzen verkleideten und eine symbolische Schweigeminute abhielten. Nach Angaben der Polizei verlief die Aktion friedlich. Zur Kundgebung aufgerufen hatten Extinction Rebellion, Fridays for Future sowie die Naturschutzjugend, die BUND-Jugend und die Grüne Jugend. Eines der Hauptziele der Weltnaturkonferenz in Montreal ist, mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Sie ist bis zum 19. Dezember angesetzt.