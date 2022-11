Künftige Tariftreuepflicht bei öffentlichen Aufträgen Öffentliche Aufträge des Landes Berlin dürfen künftig nur noch Unternehmen bekommen, die sich an Tariflöhne halten. Das gilt von Donnerstag (1. Dezember) an,... dpa

Berlin -Öffentliche Aufträge des Landes Berlin dürfen künftig nur noch Unternehmen bekommen, die sich an Tariflöhne halten. Das gilt von Donnerstag (1. Dezember) an, wie die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales am Freitag mitteilte. Die entsprechenden Bestimmungen seien inzwischen in Kraft getreten und im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz verankert, hieß es.