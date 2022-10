Künftiger Cottbuser OB Schick will auch AfD-Wähler einbinden Der SPD-Kandidat Schick gewinnt die OB-Wahl in Cottbus. Zu seinen künftigen Aufgaben zählt nicht nur, die den Strukturwandel voranbringen. Er will auch die p... Oliver von Riegen dpa

Cottbus -Nach seinem Wahlsieg will der künftige Cottbuser SPD-Oberbürgermeister Tobias Schick auf alle Bürgerinnen und Bürger zugehen - auch auf die AfD-Wähler. „Das sind viele Menschen, die brauche ich genauso in der Stadt“, sagte Schick der Deutschen Presse-Agentur. „Entscheidend ist: Viel miteinander reden und dann auch die Dinge gut erklären.“ Der 41-Jährige setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag mit 68,6 Prozent klar gegen AfD-Bewerber Lars Schieske durch, der auf 31,4 Prozent kam. Schick wurde von mehreren Parteien sowie einem breiten gesellschaftlichen Bündnis unterstützt. So kam er auf 29.520 Stimmen nach 13.300 Stimmen bei der Wahl am 11. September, als sieben Kandidaten im Rennen waren.