Künftiger Cottbuser OB will neuen Politikstil

Cottbus -Der künftige Oberbürgermeister von Cottbus, Tobias Schick (SPD), hat einen neuen Politikstil versprochen. „Ich will einen neuen Stil der Politik, eine andere Kommunikation und eine bessere Verständigung“. sagte Schick der Deutschen Presse-Agentur. Als Erfolg wertete er, dass der Haushalt 2023 in erster Lesung über die Fraktionsgrenzen hinweg einstimmig verabschiedet wurde - ein „Novum“, wie Schick berichtete. An diesem Mittwoch (14.00 Uhr) übernimmt der SPD-Politiker die Amtsgeschäfte vom CDU-Oberbürgermeister Holger Kelch, der aus Gesundheitsgründen keine weitere Amtszeit mehr wollte.