Kunstblut auf Gemälde in Nationalgalerie gespritzt: Anklage

Berlin -Eine Frau, die in der Alten Nationalgalerie in Berlin ein verglastes Gemälde von Toulouse-Lautrec mit Kunstblut bespritzt haben soll, ist wegen Sachbeschädigung angeklagt worden. Die 53-Jährige sitzt seit der Tat am 30. Oktober in Untersuchungshaft, weil sie keinen festen Wohnsitz hat, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Sie soll aber nicht zur Klimaschutz-Gruppe „Letzte Generation“ gehören. Klimaschützer hatten mit ähnlichen Aktionen in Museen für Aufsehen gesorgt.