Lage an Kliniken über die Feiertage weitgehend unverändert

ARCHIV - Ein Arzt hält ein Stethoskop in der Hand. Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Berlin -Die teils angespannte Situation in den Kliniken Berlins ist über die Weihnachtsfeiertage weitgehend unverändert geblieben. „Wir haben weiterhin ein allgemein hohes Notfallaufkommen“, sagte Charité-Sprecherin Manuela Zingl der dpa am Montag. Dabei verschiebe sich in den Kinderkliniken das Spektrum von den RSV Atemwegserkrankungen verstärkt zu Grippeerkrankungen.