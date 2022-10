Lage in Kliniken kritisch: Abwasser-Analyse soll kommen Kliniken schlagen angesichts zunehmender Belastung Alarm: Die Behandlungsfälle wegen Corona steigen stetig, Personal fehlt. Noch aber bleibt unklar, wie die ... dpa

Potsdam -Die Sorge vor einer Überlastung der Krankenhäuser in Brandenburg wächst. Es werden stetig mehr Patienten mit Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, zudem beklagen Kliniken Personalausfälle. Ob die Maskenpflicht bald verschärft wird und sie auch in Innenräumen gelten soll, blieb weiter unklar. Das Kabinett wird voraussichtlich am Dienstag über einen Entwurf von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (CDU) beraten. Sie spricht sich für eine Maskenpflicht etwa fürs Einkaufen und für Behördengänge aus, der Koalitionspartner CDU war dagegen.