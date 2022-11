Lagebericht: Corona-Situation in Berlin relativ stabil Das Ausmaß der erfassten Corona-Infektionen in Berlin ist im Vergleich zur Vorwoche relativ stabil geblieben. Im Lagebericht des Senats wurde die Zahl der be... dpa

Berlin -Das Ausmaß der erfassten Corona-Infektionen in Berlin ist im Vergleich zur Vorwoche relativ stabil geblieben. Im Lagebericht des Senats wurde die Zahl der bestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag mit rund 157 angegeben, vor einer Woche waren es rund 150. Damit liegt die Hauptstadt unter dem bundeweiten Wert, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit rund 187 angab. Nachdem in Berlin und bundesweit im Oktober zunächst ein recht deutlicher Anstieg der bestätigten Corona-Fälle erfasst worden war, sind die Zahlen zuletzt wieder rückläufig gewesen.