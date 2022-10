Lambrecht an Ukraine: Luftabwehrsystem wird rasch geliefert Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat in Odessa ein Flugabwehrsystem vom Typ Iris-T in Aussicht gestellt. Gleich zweimal musste die Ministerin wegen Luftalarms in einem Bunker Schutz suchen. dpa

Christine Lambrecht zusammen mit Olexij Resnikow, dem ukrainischen Verteidigungsminister Jörg Blank/dpa

Odessa -Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat der Ukraine zugesagt, das hochmoderne Luftabwehrsystem Iris-T SLM innerhalb weniger Tage zu liefern. Sie habe „live erlebt, wie sehr die Ukraine darunter leidet, dass (mit) Raketen, dass mit Drohnen die Bevölkerung ja gequält wird“, sagte die SPD-Politikerin bei ihrem Besuch in der ukrainischen Schwarzmeer-Stadt Odessa den ARD-„Tagesthemen“. Am Nachmittag musste Lambrecht selbst wegen eines Luftalarms zeitweise in einen Bunker.