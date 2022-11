Lambrecht eröffnet Bundeswehr-Ehrenhain Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eröffnet an diesem Freitag (9.45 Uhr) in Schwielowsee bei Potsdam den wiedererrichteten Ehrenhain der Bunde... dpa

Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts teil. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Schwielowsee -Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eröffnet an diesem Freitag (9.45 Uhr) in Schwielowsee bei Potsdam den wiedererrichteten Ehrenhain der Bundeswehr aus dem Feldlager im afghanischen Masar-i-Scharif. Auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos wird damit der 59 deutschen Soldaten gedacht, die im Zusammenhang mit dem Afghanistaneinsatz zu Tode kamen. 35 von ihnen starben bei Anschlägen und in Gefechten.