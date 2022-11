Lambrecht eröffnet Ehrenhain aus afghanischem Feldlager Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bei Potsdam einen aus Afghanistan nach Deutschland verlegten Ehrenhain zum Gedenken an die getöteten So... dpa

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Bernd Weißbrod/dpa

Potsdam/Schwielowsee -Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bei Potsdam einen aus Afghanistan nach Deutschland verlegten Ehrenhain zum Gedenken an die getöteten Soldaten eröffnet. Die Gedenkstätte auf dem Bundeswehr-Gelände in Schwielowsee erinnert an die 59 Soldaten, die im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz starben.