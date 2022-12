Lambrecht will bei Puma-Reparaturen Tempo von der Industrie Christine Lambrecht richtet nach den schweren Pannen mit dem Schützenpanzer Puma deutliche Worte an die Industrie. Auch zu den Panzerhaubitzen 2000 äußert si... dpa

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht fordert nach den Panzer-Pannen eine schnelle Lösung. Kay Nietfeld/dpa

Lest -Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ihren Ruf nach Tempo bei der Instandsetzung der bei Übungen ausgefallenen Schützenpanzer Puma bekräftigt. „Die Industrie ist in der Verantwortung, diese Systeme, die nicht einsatzfähig sind, jetzt instand zu setzen“, sagte die SPD-Politikerin in Lest in der Slowakei, wo deutsche Soldaten zum Schutz der Nato-Ostflanke eingesetzt sind. Lambrecht: „Das ist eine Aufgabe, die auch sehr, sehr zügig erfüllt werden muss.“