Land berät mit Kreisen über Unterbringung von Flüchtlingen

Potsdam -Das Land Brandenburg will über die angespannte Lage bei der Flüchtlingsunterbringung mit den Landkreisen und Städten beraten. In der kommenden Woche stehe dazu eine Konferenz an, kündigte Gesundheits-Staatssekretär Michael Ranft am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags in Potsdam an. Kommunen klagen über Kapazitätsengpässe angesichts steigender Flüchtlingszahlen. Er wolle mit den Kommunen über die Einschätzung der Lage diskutieren, sagte Ranft.