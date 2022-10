Land Berlin kauft zwei Grundstücke am Checkpoint Charlie In die lange festgefahrenen Bemühungen um eine Neugestaltung des Areals am früheren Grenzübergang Checkpoint Charlie in der Mitte Berlins kommt offensichtlic... dpa

ARCHIV - Daniel Wesener, Berliner Senator für Finanzen, spricht auf einer Pressekonferenz. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -In die lange festgefahrenen Bemühungen um eine Neugestaltung des Areals am früheren Grenzübergang Checkpoint Charlie in der Mitte Berlins kommt offensichtlich Bewegung. Wie die Senatsfinanzverwaltung am Dienstag mitteilte, erwirbt Berlin zwei Teilflächen beidseits der Friedrichstraße, die für einen Bildungs- und Erinnerungsort und einen Stadtplatz vorgesehen sind. Zusammen mit dem Insolvenzverwalter und einem von ihm ausgewählten privaten Kaufinteressenten sei eine entsprechende Einigung erzielt und am Montag notariell beurkundet worden.