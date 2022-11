Land Brandenburg erinnert an Unrecht in DDR-Militärgefängnis Das Land Brandenburg hat mit einem zentralen Gedenken in Schwedt (Kreis Uckermark) an den Tag des Mauerfalls am 9. November 1989 erinnert. Die Industriestadt... dpa

Potsdam/Schwedt (Oder) -Das Land Brandenburg hat mit einem zentralen Gedenken in Schwedt (Kreis Uckermark) an den Tag des Mauerfalls am 9. November 1989 erinnert. Die Industriestadt war auch wegen des einzigen Militärgefängnisses in der DDR bekannt. Gewürdigt wurden am Mittwoch die Menschen, die zum Sturz des SED-Regimes in der DDR beitrugen, und ehemalige Häftlinge, deren Strafe oft willkürlich verhängt wurde. Etliche mussten nach dem Mauerfall noch bis 1990 auf ihre Entlassung aus dem Militärgefängnis warten, wie die Landtagsverwaltung mitteilte.