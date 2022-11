Land übernimmt Vorsitz der Jugend- und Familienminister Im nächsten Jahr leitet Brandenburg gleich mit zwei Ministerinnen die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder. Am kommenden Mittwoch übernimmt das L... dpa

Potsdam -Im nächsten Jahr leitet Brandenburg gleich mit zwei Ministerinnen die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder. Am kommenden Mittwoch übernimmt das Land den Staffelstab symbolisch von Berlin, wie das Bildungsministerium am Sonntag ankündigte. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat 2023 den Vorsitz für die Jugendpolitik und Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) für die Familienpolitik. In Berlin war die Leitung der Konferenz in einer Hand von Bildungs-, Jugend- und Familiensenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). Auch in einigen anderen Ländern ist die Zuständigkeit zweigeteilt.