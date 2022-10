Land wappnet sich gegen Ausfall des Digitalfunks Für den Fall eines Blackouts will das Land Brandenburg mit einer besseren Ausstattung verhindern, dass das Funknetz bei Polizei und Feuerwehr zusammenbricht.... dpa

ARCHIV - Michael Stübgen, Brandenburgs Minister des Innern und für Kommunales. a/Archivbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Eberswalde -Für den Fall eines Blackouts will das Land Brandenburg mit einer besseren Ausstattung verhindern, dass das Funknetz bei Polizei und Feuerwehr zusammenbricht. Bis Mitte nächsten Jahres solle die Notstromversorgung für den Digitalfunk sichergestellt sein, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Dienstag bei einem Besuch im Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz in Eberswalde (Kreis Barnim). Bis dahin werden weitere Dieselaggregate und Brennstoffzellen angeschafft, so dass damit bei einem Stromausfall das Digitalfunknetz für die Sicherheitsdienste 72 Stunden lang weiter funktioniere.