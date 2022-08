Land will Verfassungstreue-Check für angehende Beamte Angehende Beamte sollen in Brandenburg künftig vor ihrer Einstellung auf ihre Treue zur Verfassung überprüft werden. Das Kabinett stimmte am Dienstag einem G... dpa

ARCHIV - Michael Stübgen (CDU), Minister des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, spricht. Bernd Settnik/dpa

Potsdam -Angehende Beamte sollen in Brandenburg künftig vor ihrer Einstellung auf ihre Treue zur Verfassung überprüft werden. Das Kabinett stimmte am Dienstag einem Gesetzentwurf von Innenminister Michael Stübgen (CDU) zu, der in diesen Fällen eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz vorsieht. Bei Beamten, die bereits im Staatsdienst sind, soll es nur bei Auffälligkeiten eine Anfrage beim Nachrichtendienst geben.