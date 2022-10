Ländervergleich: Berlins Viertklässler schneiden schlecht ab Berlin stand bei bundesweiten Untersuchungen zur Bildungsqualität schon öfter nicht besonders gut da. Nun liegt eine neue Studie vor. dpa

ARCHIV - Schulranzen stehen in einem Klassenraum auf dem Boden. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Viertklässler in Berlins Schulen haben in einem bundesweiten Bildungsvergleich schlecht abgeschnitten. Sowohl in der Rechtschreibung, beim Lesen und Zuhören, aber auch im Fach Mathematik sind ihre Kompetenzen schlechter als im Bundesdurchschnitt, wie aus dem am Montag veröffentlichten IQB-Bildungstrend hervorgeht. Die Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Auftrag der Kultusministerkonferenz zeigt zugleich, dass das Leistungsniveau im Vergleich zur letzten Erhebung vor fünf Jahren in allen vier untersuchten Bereichen gesunken ist.