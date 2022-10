Landesbischof kritisiert Feindseligkeit bei Demos am Montag Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, hat die Feindseligkeit bei Kundgebungen kritisiert, die als Nachfolg... dpa

Erfurt -Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, hat die Feindseligkeit bei Kundgebungen kritisiert, die als Nachfolger der DDR-Montagsdemonstrationen ausgegeben werden. Inzwischen werde wieder vielerorts an Montagen demonstriert, aber manchmal „so aggressiv und verachtend, voll Bosheit und übler Nachrede, dass es ein Hohn auf die friedliche Revolution ist“, sagte Kramer am Montag beim ökumenischen Gedenkgottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat Gemeinden in Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie in Sachsen und Brandenburg.