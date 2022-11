Landesrechnungshof stellt Jahresbericht vor Der Landesrechnungshof hat sich erneut kritisch mit der Finanzlage des Landes Berlin beschäftigt. Seinen Jahresbericht 2022 übergibt er am Mittwochvormittag ... dpa

Berlin -Der Landesrechnungshof hat sich erneut kritisch mit der Finanzlage des Landes Berlin beschäftigt. Seinen Jahresbericht 2022 übergibt er am Mittwochvormittag an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, und gleichzeitig an den Senat. Anschließend (11.00 Uhr) stellt Rechnungshofpräsidentin Karin Klingen bei einer Pressekonferenz die wichtigsten Ergebnisse vor. Wie üblich will sie anhand von Beispielen zeigen, was aus ihrer Sicht nicht zuletzt finanz- und haushaltspolitisch besser laufen sollte.